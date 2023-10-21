183cm男洞穴探險離奇丟命！　頭部重摔「卡岩石中窒息亡」

▲男子在洞穴探險時不幸失足，身體卡在岩層中窒息身亡。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

美國1名身高有6英呎（約183公分）男子在洞穴裡探險時，因為體型過大意外卡在通道中，身軀和手臂都被擠在岩石之間，嘗試爬上梯子仍不幸滑倒，最終從高處以頭墜地，大量出血後傷重不治身亡。但後來經過驗屍，法醫鑑定其死因可能為「體位性窒息」。

根據英國《鏡報》（The Mirror）的報導，威廉（William J Coughlin）和另外2名友人前往密蘇里州（Missouri）的「Buzzard’s Roost」洞穴探險，該地區由延綿數百英里的洞穴、尖峰岩石、陡峭山坡組成，由於開發程度低，據稱對初學者相當危險。

報導指出，每名成員都簽署相關聲明，但3人中的其中1人開始前就選擇退出。後來，威廉與友人詹姆斯（James Jakala）加入另外一支4人小隊，在導遊帶領下穿過狹窄的隧道。

當時一行人被導遊帶往洞穴深處，而導遊告訴他們「行程已落後於預定時間」，但經過30至45分鐘仍未歸來，詹姆斯便要求其他2人去找導遊，直到導遊回歸後，威廉不斷嘗試攀爬繩梯，但由於他的身高有6英呎，體重超過200磅（約90.7公斤），不小心滑倒墜落，頭部撞在凸出的石塊上並大量流血，身軀更被卡在岩石中無法動彈。最終，威廉被困在隧道裡7個小時，第2天傷重不治身亡。

當地法院相關文件顯示，救援人員發現威廉時，他已經失去生命跡象，驗屍發現其死因應為「體位性窒息」，也就是因身體長時間限制在某種異常的體位，導致呼吸、靜脈血液流動受阻而引起的窒息死亡。友人詹姆斯難過表示，這次悲劇中最難受的部分就是失去好友後，開車回家的那8小時。

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