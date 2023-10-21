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南韓國道車禍4死！客運大巴隧道追撞廂型車　一車出遊變悲劇

▲▼南韓高速公路隧道21日發生4死車禍。（圖／翻攝自X）

▲南韓高速公路隧道21日發生4死車禍。（圖／翻攝自X／@yohaggoma）

記者張寧倢／編譯

南韓21日上午約9時一輛客運巴士在忠清北道高速公路隧道內，追撞前方一輛廂型車，導致2名廂型車乘客當場死亡，據稱廂型車上載的是一群同學集體出遊的乘客。然而，韓媒傍晚6時指出，另外2名重傷者送醫後不治身亡，死亡人數增至4人，共9人受傷。同日，台灣國道3號也發生遊覽車與小客車擦撞的4死車禍。

根據韓聯社等韓媒報導，南韓警方表示，一輛載有26人的客運長途巴士上午8時55分許在唐津-盈德高速公路隧道內，59歲駕駛A某疑似因為未注意前車放慢速度，而撞上一輛15人座廂型車。

報導指出，事故當時廂型車上一共載有11人，乘客們據稱是同一所小學的校友，周末相約出遊卻遭遇車禍，其中2人在現場被確認死亡，另有2人因重傷與心臟驟停被送往醫院，最終仍不幸身亡。其餘廂型車乘客分別有2人重傷、5人輕傷。

至於客運巴士上則有1名乘客傷勢較為嚴重，司機A某也受到輕傷送醫，事故合計造成9人輕重不一的傷勢。南韓警方正在以《交通事故處理特例法》中的致死、傷害嫌疑對A某立案調查，並且正在釐清確切事故經過。

▲國道3號南下雲林斗六段今早也發生4人死亡的重大車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

同一天，台灣也發生高速公路4死22傷車禍。國道3號南下264K、雲林斗六段21日上午9時43分許一輛遊覽車與自小客發生擦撞，造成坐在遊覽車最後一排的12歲男童與其母（48歲）重傷身亡，自小客車內一對男女（52、55歲）經搶救後亦宣告不治。國道八大隊古坑分隊長蔡源璋指出，初判肇因應是遊覽車變換車道不當，撞擊該輛自小客，才會釀成事故。

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