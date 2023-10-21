網紅死亡直播！遭槍手「近距離爆頭」噴血斃命　觀眾全程目睹

▲ 雷薩巴拉在直播過程中遭槍手殺害。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

厄瓜多暴力事件頻傳，日前發生一起街頭槍戰，一名雙腿癱瘓的身障網紅涉入其中，當時手上還拿著手機開直播，卻遭槍手從後方擊中頭部，當場爆血身亡，螢幕前的粉絲全程目睹。

根據《每日郵報》，33歲網紅雷薩巴拉（Pedro Luis Toala Rezabala）綽號Lagrimita，17日晚間在厄瓜多城鎮波托維耶霍（Portoviejo）遭人開槍爆頭，過程全被他直播中的手機和監視器拍下。

監視器畫面可見，雷薩巴拉坐在輪椅上，在一間屋外用TikTok直播時，2名男子騎著機車對他開槍，雷薩巴拉也掏槍反擊，2名男子消失在畫面外後，第三名槍手出現在他身後，趁他不注意時從後方擊中他的頭部，雷薩巴拉隨後身體向前傾，無力倒在輪椅上。

直播畫面則顯示，雷薩巴拉起初看著鏡頭露出笑容，和粉絲互動，身後還有一名友人，但他話說到一半抬頭看向槍手方向，接著螢幕上一陣混亂，幾秒鐘後雷薩巴拉已經中彈，可見他的頭部垂在胸前，口鼻流出大量鮮血，友人則設法安全逃離現場。

雷薩巴拉有搶劫、販毒、暴力及非法持有武器前科，幾年前躲過一次謀殺但從此半身不遂，依靠輪椅生活。警方仍在調查這起事件，3名槍手下落不明，目前不清楚是否有人被捕。