放任189具遺體腐爛惡臭！　美殯儀館再爆「疑拿混凝土充當骨灰」

▲ 美國科羅拉多州一間殯儀館不當保存遺體，還疑似造假骨灰。（示意圖／取自Pexels）

圖文／鏡週刊

美國科羅拉多州一間殯儀館先前因散發惡臭而遭查出不當保存189具遺體，放任遺體腐爛，如今又有新發展，有往生者家屬出面控訴該殯儀館疑似提供造假的骨灰。

綜合外媒報導，科羅拉多州一間名叫「回歸自然」的殯儀館主打環保葬，不含棺木與墓地費用，每具遺體處理費用為1895美金（約新台幣6萬餘元），成為當地居民處理親屬遺體的選擇之一。

根據《美聯社》報導，其中一名先前曾在該殯儀館處理母親遺體的民眾指出，當時殯儀館提供的母親死亡證明書中記載遺體由火葬場火化，但殯儀館爭議爆發後，她去詢問火葬場，卻得到該日並無進行任何火化的離奇回應，讓他不禁質疑自己收到了假骨灰。

其他接受訪問的4個家庭中，均表示自己並未收到遺體火化的識別標籤或是證明，從殯儀館收到的骨灰猶如乾燥的混凝土，甚至有人將少許骨灰加水混合，最後凝固了；還有家屬將骨灰帶至其他殯儀館尋求第三方建議，專家則指出骨灰顏色過深且細膩，接觸火葬多年從未見過此種骨灰。

該殯儀館爆發疑似不當保存遺體後，科羅拉多州調查局先前在該座殯儀館發現189具遺體，已送往驗屍官辦公室調查釐清遺體身分，不排除發現更多腐屍；其中一名驗屍官則指出，目前重點是盡速釐清死者身分，避免往生者家屬承受更多傷害。

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