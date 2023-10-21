日圓貶值好好買！觀光客「花更多待更久」　在地人嘆：2個世界

▲大阪心齋橋街景。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社記者戴雅真東京21日專電

日本政府觀光局（JNTO）先前公布，今年7至9月訪日外國人共在日本消費1兆3904億日圓（約新台幣3000億元），比2019年同期增加17.7%，突破疫情前水準。且日圓貶值刺激觀光客購買慾，平均停留天數也愈來愈長。

今年9月訪日外國遊客共有218萬4300人，是2019年9月的96.1%，幾乎回復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的水準。此外，今年7至9月每位訪日外國遊客平均消費21萬810日圓，比2019年同期上升29.4%。

「日刊現代」報導，日圓疲軟令人感覺日本商品與服務變得十分划算，不僅刺激富裕層消費，也讓想在「便宜日本」旅遊的歐洲遊客停留更長時間，現在平均停留10天到2週不等。

根據觀光廳公布1至7月「外國遊客住宿人數」排行榜，外國遊客最愛東京都，已經回復到2019年同期的130%，超過疫情前；其次依序是大阪府、京都府、北海道、福岡縣、沖繩縣、千葉縣、神奈川縣、愛知縣、長野縣等，不過都還沒有回復到疫情前水準。

另一方面，受需求攀升影響，日本的飯店、旅館住宿價格全面飆漲。東京高級飯店房價大約比疫情前漲價3成，像是東京皇宮酒店房價一晚突破10萬日圓，相對便宜的東京希爾頓酒店等「外資系旅館」，平常日一晚也要7萬到15萬日圓。

受惠於日圓貶值，房價漲幅對於外國旅客來說似乎不痛不癢，幾乎所有飯店都以外國遊客為主要目標，價格一抬再抬。對比深受通貨膨脹所苦的日本民眾，幾乎是兩個世界。

即使是商務旅館，最近每晚住宿費也來到一晚1萬5000到3萬日圓左右，不僅讓日本民眾抱怨「漲價實在太誇張」，也讓到東京出差的人被迫住到鄰近較便宜的神奈川、埼玉和千葉等。

在某些觀光客回流的地區，招聘員工的速度卻沒有跟上。像是北海道以滑雪觀光知名的二世谷町地區，為了僱用足夠人手，這一季的飯店清潔人員時薪已經來到2000日圓。

北海道當地旅宿工作人員說，由於外國旅客人數暴增，土地和房租價格隨之飛漲，租屋行情甚至變得和東京有得比，迫使他只能住到必須花一小時通勤的市郊地區。「整個城市到處都是外國觀光客，在餐廳裡奢侈吃著一碗要價3000日圓的帝王蟹拉麵。」