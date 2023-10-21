「溜滑梯潑鹽酸」釀4童嚴重灼傷！　美2屁孩面臨多項指控

▲ 溜滑梯上的鹽酸導致4名孩童嚴重灼傷。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國麻薩諸塞州朗梅多（Longmeadow）於6月時發生一起化學藥劑侵害事件，當地的布利斯公園（Bliss Park）有3處溜滑梯遭人潑灑鹽酸，結果導致有4名孩童因此遭到嚴重灼傷。警方後來循線逮捕2名青少年，目前他們正面臨破壞公物、襲擊兒童、使用危險物品襲擊等罪名指控。

根據《美聯社》報導指出，麻薩諸塞州漢普頓地區檢察官古魯尼（Anthony Gulluni）表示，整起事件發生於6月，有2名青少年在溜滑梯上潑灑鹽酸，結果導致4名孩童因此受傷。但由於犯案少年尚未成年的關係，因此依法不得公布其姓名與身分。

古魯尼表示，目前這2名青少年被控犯下襲擊兒童、使用危險物品襲擊、破壞公物與盜竊等罪名。而報導中也指出，目前尚不清楚此2名青少年是否已經遭到逮捕。報導中也提到，這2名青少年是闖入公園內游泳池的儲藏室，並且從中盜取鹽酸，之後才潑灑在溜滑梯上。

古魯尼在一份聲明中表示「我們正在努力對所有認為應負起責任的人提出指控，這無論是造成威脅、傷害，還是惡作劇等行為，都不會被容忍，保護好兒童是我們的首要責任」。

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