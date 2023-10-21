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美62歲男試圖自轟！警上門勸阻無果　「連開10槍」擊斃他

記者葉睿涵／編譯

美國一名男子在當地16日被發現試圖在家中自殺，於是他的女友立刻報警求助。豈料，警方到場與他交談了9分鐘後，竟突然開了10槍將他擊斃，令家屬難以接受。

據美聯社報導，康乃狄克警方在16日清晨2時30分接獲報案電話，聲稱62歲的帕斯摩爾（Donald Passmore）朝自己的臉部開槍，試圖在家中自殺，於是警方連忙派出2名警員到帕斯摩爾坐落於沃靈福德（Wallingford）的家中。

▲▼美國一名男子試圖在家自殺，卻被趕來救援的警員擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國一名男子試圖在家自殺，卻被趕來救援的警員擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

從警方的隨身攝影機可見，這2名警員抵達現場後，與帕斯摩爾進行了大約9分鐘的交談。一開始，帕斯摩爾要2名警員放下手電筒，不久後，警員突然大喊「不要碰槍」、「舉起右手」、「保持你的……」、「把手放在看得見的地方」。

幾秒後，影片傳來大約10聲槍響，帕斯摩爾中彈身亡。康乃狄克檢察長辦公室的初步報告顯示，警方在床上發現了帕斯摩爾的左輪手槍，但2名警官的隨身攝影機都沒有拍到這一點，而且畫面也未顯示帕斯摩爾的右手做了什麼動作。

當局指出，涉事警員當時共射出了10發子彈，而帕斯摩爾也在送院搶救後被證實死亡。目前這起事件仍在調查中，但當局並未公佈帕斯摩爾的心理健康狀況。警方拒絕對這起槍擊事件發表評論，而帕斯摩爾的妹妹在電話採訪中也顯得很沮喪，但拒絕對此事置評。

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