富爸爸只愛女兒！3歲兒被虐打「剩6kg活活餓死」　白俄判爆頭槍決

▲白俄一對富有的夫妻虐待兒子，導致3歲的兒子活活餓死。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

白俄48歲男子塔拉圖塔（Alexander Taratuta）雖然家境富有，卻只偏愛2名女兒，不僅每天對3歲的兒子謝苗（Semyon）施以酷刑，還不給兒子飯吃，導致謝苗被活活餓死，過世時體重只剩15磅。塔拉圖塔的惡行曝光後，被法院判處「爆頭死刑」，而妻子阿納斯塔西婭（Anastasia Taratuta）則將面臨25年徒刑。

據英國《每日郵報》報導，3歲的小謝苗雖然出生在富裕家庭，短暫的一生卻始終過著「地獄般」的生活。法庭文件指出，他自小就飽受父母虐待，不僅經常被母親抓起來扔向牆壁或浴缸，導致他的鼻子和臉部佈滿了父母造成的傷口，甚至在寒冷的夜裡，也只讓他睡在光禿禿的地毯上。

除此之外，小謝苗也長期處於飢餓狀態。他的父親會將他雙手捆綁後綁在桌腳，然後在他面前放滿食物，讓他看得到卻吃不到，以至於謝苗過世時，體重只剩15磅（約6.8公斤）。報導稱，小謝苗是在今年1月4日，因為被父親踢了頭部一腳後死亡。驗屍結果顯示，謝苗的父母還造成了他身上另外8處嚴重傷口。

醫師也表示，小謝苗的體型非常瘦弱，看起來就像骷髏一樣，頭部有擦傷，眼窩也幾乎被撕裂到太陽穴。法庭報告指出，謝苗的父母根本沒在照顧他，「只有無止盡的羞辱和虐打」。不過塔拉圖塔辯稱，這只是自己「教育」兒子的手段，而他之所以拿東西砸兒子，並將他丟進浴缸裡，是對他弄髒地板的懲罰。

儘管如此，塔拉圖塔夫婦對2名女兒的態度卻完全相反，不僅給足了滿滿的寵愛，還讓女兒享受「公主般的待遇」。謝苗去世後，母親阿納斯塔西婭甚至還去了商店，為2名女兒購買棒棒糖。因此，白俄檢察官認為，塔拉圖塔夫婦對謝苗施暴純粹是因為「個人敵意」，他們的目的就是要殺死他。

白俄法院在10月20日對這對狠心的父母做出裁決。法官宣判，塔拉圖塔因虐待兒子致死，而被判處「以子彈射擊後腦勺」的死刑，而阿納斯塔西婭則因白俄不判女子死刑，被判處25年監禁。俄羅斯衛星通訊社指出，這對夫妻被銬在法庭的玻璃籠子聽取判決時都十分平靜。