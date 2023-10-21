開戰後首次！「20輛人道救援卡車」從埃及進入加薩　畫面曝光

▲ 載著救援物資的卡車抵達拉法過境點巴勒斯坦一側。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲後以色列宣布開戰，圍困加薩連日空襲，當地巴勒斯坦人在全面封鎖之下缺乏民生及醫療資源，陷入人道主義危機，21日上午埃及過境點終於短暫開放，使7日開戰以來第一批援助得以進入加薩。

以色列此前於18日宣布，同意允許約20輛載有食物、水及藥品的卡車經埃及南部過境點進入加薩，但不包括燃料。

根據《天空新聞》，美國駐以色列大使館21日表示，已獲知加薩與埃及間的拉法（Rafah）過境點將於當地上午10時開放（台灣下午3時），代表外國公民可離開加薩，但不清楚開放多久，預料屆時會有許多人試圖越境，邊境兩側將出現混亂情形，呼籲有意進入埃及者動身前評估自身安全。

一名不願具名的埃及官員則向《美聯社》透露，2輛滿載救援物資的卡車21日上午開進拉法過境點埃及一側，不過當時尚未進入加薩。

LIVE: Trucks containing humanitarian aid have begun entering the Gaza Strip from Rafah crossing between Egypt and the besieged Gaza Strip https://t.co/koTklDNkg8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 21, 2023

埃及官媒稍早直播畫面顯示，載著物資的卡車已經穿過過境點埃及一側。CNN團隊隨後在巴勒斯坦一側直擊車隊駛入加薩，成為7日以色列與哈瑪斯交火以來進入加薩的第一批物資。據CNN在埃及一側的記者，過境點在20輛卡車通過後很快就關閉。

不過聯合國機構指出，這20輛卡車相較加薩所需的資源只是滄海一粟。加薩約有140萬人流離失所，占整個地區200萬人口的6成以上，且面臨無情空襲的同時正迅速耗盡食物、水、燃料及醫療用品。聯合國人道事務協調廳（OCHA）警告，這對醫療系統及獲取乾淨水資源的影響帶來毀滅性後果。