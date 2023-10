開戰後首次！「20輛人道救援卡車」從埃及進入加薩　畫面曝光

▲ 載著救援物資的卡車抵達拉法過境點巴勒斯坦一側。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲後以色列宣布開戰,圍困加薩連日空襲,當地巴勒斯坦人在全面封鎖之下缺乏民生及醫療資源,陷入人道主義危機,21日上午埃及過境點終於短暫開放,使7日開戰以來第一批援助得以進入加薩。

以色列此前於18日宣布,同意允許約20輛載有食物、水及藥品的卡車經埃及南部過境點進入加薩,但不包括燃料。

根據《天空新聞》,美國駐以色列大使館21日表示,已獲知加薩與埃及間的拉法(Rafah)過境點將於當地上午10時開放(台灣下午3時),代表外國公民可離開加薩,但不清楚開放多久,預料屆時會有許多人試圖越境,邊境兩側將出現混亂情形,呼籲有意進入埃及者動身前評估自身安全。

一名不願具名的埃及官員則向《美聯社》透露,2輛滿載救援物資的卡車21日上午開進拉法過境點埃及一側,不過當時尚未進入加薩。

LIVE: Trucks containing humanitarian aid have begun entering the Gaza Strip from Rafah crossing between Egypt and the besieged Gaza Strip https://t.co/koTklDNkg8