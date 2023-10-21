分析師示警：若中東局勢全面升級　國際油價恐衝破140美元

▲ 安聯貿易的經濟研究部門主管近日表示，中東地緣政治衝突，可能導致國際油價飆升至高達每桶140美元。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

隨著以巴衝突愈演愈烈，整個中東局勢又陷入劇烈動盪之中，第6次中東戰爭箭在弦上。貿易信用保險公司安聯貿易（Allianz Trade）的經濟研究部門主管博阿塔（Ana Boata）近日表示，中東地緣政治衝突，可能導致國際油價飆升至高達每桶140美元，並將世界推向經濟衰退的邊緣。

安聯貿易統計數據顯示，自6月份以來，全球原油價格基準「布蘭特原油」價格上漲逾25%，至每桶93美元以上，本周有望實現連續兩周收漲。博阿塔表示，油價上漲是最直接的影響。「我們預計油價將從每桶90美元升至最高達140美元的巔峰規模，預計明年甚至達到平均120美元。」

安聯貿易的激進預測數據表明，未來人力成本將非常可怕，而應對油價上漲後果的政策制定者將是一場噩夢。上周參加國際貨幣基金組織（IMF）會議的官員們也關注了潛在的石油影響，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）上周在向全球各國財長通報情況時強調了這一風險。

由於以色列空襲加薩地帶，伊朗要求中東國家對以色列實施原油禁運，導致原油期貨價格上漲。消息公佈後至今，國際原油價格基準布蘭特原油上漲近3%，目前徘徊在每桶93.5美元附近。在博阿塔看來，最終可能導致國際油價飆升至高達每桶140美元，並將世界推向衰退的邊緣。

數據分析公司Kpler統計數據顯示，自5月中旬以來，以色列每天進口的原油中，約60%來自這兩個以穆斯林為主體的國家。意即，若穆斯林國家因中東壓力而實行全面禁運，以色列原油供應勢必面臨難題。但是以色列仍有大量供應替代品，比如關鍵盟友美國，今年已成全球海運市場最大規模的新增原油供應國，這代表北美市場的原油基準WTI原油價格的漲幅，可能同步帶到布蘭特原油價格。

延伸閱讀

▸ 女子參加前任婚禮「被塞紅包」 打開竟是梳子秒懂後悔痛哭

▸ 冷氣才買2年就吹壞！達人曝「家電殺手」是它：很多人家裡都有這狀況

▸ 果農公開「蜜蘋果」真相 網：被攤商騙了一輩子