富士山「頭戴斗笠」俏皮奇景曝光　還能預告壞天氣來了

▲富士山20日出現斗笠雲。（圖／翻攝X@Mtfujiradardome，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本富士山20日早晨出現俏皮奇景，只見山頂出現一片厚實、呈圓碟狀的雲層，遠遠看過去就像戴了一頂白帽子。原來，這種雲相被暱稱為「斗笠雲」，也預示著天氣即將變壞，隨後往往會轉涼或下雨。

《共同社》報導，20日早晨來到山梨縣富士吉田市，就能看見富士山頂的巨大「斗笠雲」，也讓當地民眾嘖嘖稱奇，紛紛拍照上傳社群媒體。

根據甲府地方氣象台報導，來自太平洋的濕暖空氣吹到富士山後，隨著坡面往上爬升，卻又遇到上空冷空氣而降溫，因此凝結成「莢狀高積雲」，通常會在數小時後消散，卻因為形狀奇特，類似斗笠或飛碟，格外引人注目。

台灣過去也出現過斗笠雲，包括玉山及龜山島等。富士山也多次出現斗笠雲，甚至被合成出「五層笠雲」的假照片流傳，但被識破後製痕跡而揭發。另據「事實查核中心」訪問日本山中湖旅遊協會及台灣氣象專家，一層斗笠雲已經相當罕見，頂多可能出現兩層，要疊至五層的可能性極低，要在極嚴苛條件下才會產生。