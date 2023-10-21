富士山「頭戴斗笠」俏皮奇景曝光　還能預告壞天氣來了

▲富士山20日出現斗笠雲。（圖／翻攝X@Mtfujiradardome，下同。）
記者吳美依／綜合報導
日本富士山20日早晨出現俏皮奇景，只見山頂出現一片厚實、呈圓碟狀的雲層，遠遠看過去就像戴了一頂白帽子。原來，這種雲相被暱稱為「斗笠雲」，也預示著天氣即將變壞，隨後往往會轉涼或下雨。
《共同社》報導，20日早晨來到山梨縣富士吉田市，就能看見富士山頂的巨大「斗笠雲」，也讓當地民眾嘖嘖稱奇，紛紛拍照上傳社群媒體。
根據甲府地方氣象台報導，來自太平洋的濕暖空氣吹到富士山後，隨著坡面往上爬升，卻又遇到上空冷空氣而降溫，因此凝結成「莢狀高積雲」，通常會在數小時後消散，卻因為形狀奇特，類似斗笠或飛碟，格外引人注目。
今朝の河口湖北岸からの富士山です。大きな雲と小さな笠雲、どちらも悪くありません。#富士山 #富士五湖 #河口湖 #fujisan #mtfuji pic.twitter.com/6amTa14Ywk— 富士五湖観光連盟 (@fujigokokankou) October 20, 2023
＜富士山にきれいな笠雲＞— ウェザーニュース (@wni_jp) October 20, 2023
今日20日(金)、富士山の山頂付近に大きな笠雲が出現しています。
教科書で見るような、きれいな笠の形をしています。https://t.co/iwDHhdJR5R pic.twitter.com/ITN4J6XDOx
今日（10/20）の外乗コースです— 紅葉台木曽馬牧場 (@kisouma_bokujo) October 20, 2023
富士山に綺麗な笠雲がかかっていました
ススキ野原をズンズン進む銀次くん！#紅葉台木曽馬牧場 #笠雲 #銀次 pic.twitter.com/BQnC73h8Mq
台灣過去也出現過斗笠雲，包括玉山及龜山島等。富士山也多次出現斗笠雲，甚至被合成出「五層笠雲」的假照片流傳，但被識破後製痕跡而揭發。另據「事實查核中心」訪問日本山中湖旅遊協會及台灣氣象專家，一層斗笠雲已經相當罕見，頂多可能出現兩層，要疊至五層的可能性極低，要在極嚴苛條件下才會產生。
おはようございます。— 富士山レーダードーム館 (@Mtfujiradardome) October 20, 2023
今朝は笠雲がかかった富士山です。
午後からの天気が変わりやすいかと
思いますので、お出かけの際は
お気をつけください。#富士山レーダードーム#道の駅富士吉田#富士山#笠雲 pic.twitter.com/dZgNcd4Kcp
讀者迴響