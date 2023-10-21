全世界最吵的貓！14歲虎斑「呼嚕比電視還大聲」　寫金氏世界紀錄

▲貝拉接受呼嚕聲的音量測試。（圖／翻攝金氏世界紀錄，下同。）



記者吳美依／綜合報導

來自英國劍橋郡的14歲虎斑貓「貝拉」（Bella）經常發出開心的呼嚕聲，音量之大，甚至蓋過家裡的電視聲響。而牠也在最近打破金氏世界紀錄，被授予「現存家貓中呼嚕最大聲」的最高榮譽。

飼主妮可（Nicole Spink）表示，她的「懶惰老貓」一整天都在呼嚕，不論有食物、有人抱抱，甚至大家看電視的時候，都是如此，「我去世的丈夫以前總會抱怨，牠呼嚕的聲音已經蓋過了晚間電視的聲音」，直到現在，這家人還是必須把音量調高，才能好好看節目。

妮可和孩子們一直認為，貝拉肯定是全世界呼嚕最大聲的貓咪，發現金氏世界紀錄有此項目後，鼓起勇氣報名。她坦言，一開始很擔心「陌生觀眾」會讓毛孩不敢出聲，因為「牠是個固執的小老太太，牠想怎樣就怎樣。這裡完全就是貝拉女王的世界。」

幸好，金氏世界紀錄官員與音響工程師造訪時，貝拉馬上開心地呼嚕起來，距離1公尺的麥克風測得音量達54.59分貝，相當於水壺裡熱水沸騰或洗衣機運作的音量。妮可對此非常開心，尤其想跟孩子們分享，「他們聽見這個消息時會很開心的。他們一直跟別人說自己的貓咪有多吵。」

▲貝拉寫下金氏世界紀錄。（圖／翻攝YouTube／Guinness World Records）

儘管貝拉在「現存家貓」的最大呼嚕聲項目獲獎，但金氏世界紀錄開辦以來，還有2位「前輩」的紀錄未被打破。2011年，貓咪斯默基（Smokey）的呼嚕聲達到67.8分貝，2015年被另一隻貓梅林（Merlin）追平，牠們至今仍是紀錄共同保持者，但都已經去世，因此不符合現存家貓的資格。