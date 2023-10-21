加薩戰火恐燒到海外！美攔截4飛彈15無人機　五角大廈：將採取行動

▲美軍卡尼號驅逐艦（USS Carney）19日在葉門海岸攔截了4枚巡弋飛彈和15架無人機。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美軍卡尼號驅逐艦（USS Carney）19日在葉門海岸執行任務時，攔截了多枚葉門叛軍「青年運動」（Houthi）所發射的飛彈和無人機。美國知情官員20日透露，卡尼號最終攔下的飛彈和無人機比美方稍早公布的數量還多，9小時內總共攔截4枚巡弋飛彈和15架無人機。

據CNN報導，事發當時，卡尼號驅逐艦正試圖穿越蘇伊士運河向南行駛，不料卻在當地遭遇史上持續時間最長、規模最大的襲擊，而卡尼號驅逐艦也在9小時內攔截了4枚巡弋飛彈和15架無人機。

This is likely the position of the USS Carney (DDG-64) in Red Sea on October 19 before it shot down cruise missiles launched from Houthi-controlled territory in Yemen. pic.twitter.com/JHJOqOLr5U — Duan Dang (@duandang) October 20, 2023

此前，五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）曾指出，這些飛彈是伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」所射，其攻擊目標為以色列，而CNN採訪到的美國官員也證實了相關說法，並稱「被攔截的飛彈有一部分飛行高度足以對民航客機構成潛在威脅」。

自以巴7日爆發衝突以來，戰場以外的地區就頻頻發生向以色列發射無人機和飛彈的事件。此外，各地的美國使館成為抗議目標，就連駐紮在敘利亞和伊拉克的聯軍部隊也多次遭受襲擊，引發國際對戰爭可能升級的擔憂，認為戰火有可能蔓延到加薩以外地區。

對此，賴德表示，「我雖然不會預測美方會對這些襲擊行為作出什麼潛在反應，但我要說的是，我們會採取一切必要行動，以保護美國和聯軍部隊不受任何威脅。」五角大廈暫時還未透露具體的回應計畫。