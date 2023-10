加薩戰火恐燒到海外！美攔截4飛彈15無人機　五角大廈：將採取行動

▲美軍卡尼號驅逐艦(USS Carney)19日在葉門海岸攔截了4枚巡弋飛彈和15架無人機。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美軍卡尼號驅逐艦(USS Carney)19日在葉門海岸執行任務時,攔截了多枚葉門叛軍「青年運動」(Houthi)所發射的飛彈和無人機。美國知情官員20日透露,卡尼號最終攔下的飛彈和無人機比美方稍早公布的數量還多,9小時內總共攔截4枚巡弋飛彈和15架無人機。

據CNN報導,事發當時,卡尼號驅逐艦正試圖穿越蘇伊士運河向南行駛,不料卻在當地遭遇史上持續時間最長、規模最大的襲擊,而卡尼號驅逐艦也在9小時內攔截了4枚巡弋飛彈和15架無人機。

This is likely the position of the USS Carney (DDG-64) in Red Sea on October 19 before it shot down cruise missiles launched from Houthi-controlled territory in Yemen. pic.twitter.com/JHJOqOLr5U