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阿公「為搶孫子監護權」槍殺前女婿　父子2人慘遭近距離爆頭亡

▲▼爺孫、祖孫、爺爺、孫子、阿公。（示意圖／CFP）

▲外公為了孫子的監護權相關訴訟，槍殺孩子的生父與爺爺。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

英國一名67歲男子為了孫子監護權相關的訴訟糾紛，今年3月持散彈槍前往女兒前夫的住處，近距離槍殺了對方，之後又開車至前任親家公的住處，再次開槍殺人。據稱，這名外公被捕後告訴警察，「有時候你必須做的事即使在法律上是錯的，你也一定得去做。」

根據每日郵報報導，劍橋郡檢察官蓋爾（Peter Gair）表示，67歲男性被告艾德頓（Stephen Alderton）3月29日晚間謀殺了一對父子，32歲的約書亞（Joshua Dunmore）與57歲的登莫爾（Gary Dunmore）。而約書亞正是艾德頓的女兒薩曼莎（Samantha）的前夫，兩人當時正在就7歲兒子是否移民美國的糾紛，告上家事法庭。

薩曼莎離婚後於2020年與美籍公民再婚，她想為孩子辦移民，卻遭到生父約書亞的反對。3月27日家事法庭聽證會裁定駁回移民申請，不料2天後發生命案，艾德頓29日晚間帶著合法持有的貝瑞塔雙管散彈槍（Beretta shotgun）前往約書亞的住處，等到對方女友在晚間9時離開後，隨即在9時9分槍殺約書亞。

▲▼67歲男性被告艾德頓（Stephen Alderton）為了孫子的監護權，謀殺前女婿與其父。（圖／取自劍橋郡警察局）

▲67歲的艾德頓已承認殺人罪嫌。（圖／取自劍橋郡警察局）

艾德頓接下來前往相距6英里的另一處民宅，大約31分鐘後槍殺了前任親家公登莫爾。檢方引述彈道專家說法，登莫爾近距離中了3槍，還有1發子彈卡在樓梯上，由於貝瑞塔散彈槍一次只能擊發2發子彈，推測是起初僅1發擊中登莫爾胸部，1發沒打中，因此被告又重新裝填子彈，朝死者頭頂與左臀射擊。

另外，檢方認為約書亞可能是在從家裡出來應門時，一開門就被艾德頓近距離開了2槍，子彈分別擊中左胸與右腦，是相當「迅速致命的」傷勢，且他離開時也被附近一名鄰居目睹拿著槍回到車上。

艾德頓連續殺害2人後，不到數小時，即在3月30日凌晨1時30分左右在高速公路上被相機的自動辨識系統認出車牌，當場遭武裝警察攔下逮捕。法官20日在法庭聽證會上表示，艾德頓的孫子目前已經被安置在照護中心，本案將於23日於劍橋刑事法庭上宣判。

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