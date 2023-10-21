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最辣5寶媽！「擁140萬粉絲」健身網紅不明原因猝逝　女兒證實

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 瑞秋在臉書上擁有140萬粉絲。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐西蘭一名前健美運動員育有5名子女，經常在網路上分享健身知識並鼓勵和她一樣的單親媽媽，吸引逾百萬粉絲追蹤，日前驚傳驟逝消息，令廣大網友震驚，女兒已經證實噩耗，死因仍在調查。

綜合《紐西蘭先驅報》等外媒，臉書擁有140萬粉絲的41歲健身網紅瑞秋（Raechelle Chase）近日驚傳不明原因猝逝，大女兒安娜（Anna Chase）聲明證實，「她很支持我們，心地善良，總是給我們最好的建議。她富有野心，激勵了全球數百萬人。我非常想念她，這份愛永遠不會消退。」紐西蘭警方已經著手調查。

噩耗一出網友紛紛湧入哀悼，「我美麗的朋友，我不敢相信我看到的新聞，這太難過了」、「她是如此開朗明亮，很高興我認識了她」、「希望妳在天堂開心運動」、「我會永遠珍惜我們的友誼」。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

瑞秋從小踏上健美之路，在國內幾場比賽中拿下好成績，2011年成為全國第一名參加拉斯維加斯知名奧林匹亞健美大賽的女性。

她和前夫克里斯（Chris Chase）的婚姻維持14年，2015年2月離婚，而克里斯後來因涉嫌販毒被捕，判處10年徒刑。此後瑞秋獨力扶養5個孩子，經常在臉書分享健身知識及鼓勵單親媽媽的貼文，累積廣大粉絲。

她2016年也曾撰寫一篇文章，詳細描述和前夫離婚的過程，呼籲斷開虐待關係（abusive relationship）、遠離恐怖情人，尤其為了孩子著想更應如此。即便離婚腹中最小的孩子已懷胎9個月，她認為一個人養育子女反而令她感覺更有自信、更有力量。

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