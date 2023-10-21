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日本祭典23歲男「遭2噸山車夾死」！車頭錯位奪命　全面喊卡

記者王佩翊／編譯

日本岡山縣真庭市勝山19日至20日舉辦歷史悠久的「勝山打架山車祭」（勝山喧嘩だんじり祭），然而最後一天卻有一名負責抬山車的男子，在2輛山車互撞的過程中，不慎被夾在縫隙中，送醫搶救後仍因出血性休克死亡。

▲▼日本祭典23歲男「遭2噸山車夾死」！車頭錯位釀禍　全面喊卡。（圖／岡山觀光WEB）

▲勝山打架山車祭是當地著名祭典。（圖／岡山觀光WEB）

根據《岡山放送》報導，勝山打架山車祭是當地一項歷史悠久的祭典，從江戶時代流傳至今，最大的看點就是2輛由30多人控制且重達2公噸的山車互相撞擊。然而20日正好是祭典的最後一天，當晚9時，有2輛山車相遇，並且開始互相撞擊。

23歲的男性死者長江比呂當時被安排站在山車的前方，負責拉著山車與另外一輛山車正面衝突，沒想到山車卻突然偏離軌道，車頭方向轉向右邊。而站在山車前方的長江比呂就這樣被夾在2輛山車的中間，胸口受到重擊。

男子被送醫搶救1個半小時後，仍因出血性休克不治身亡。事故發生後，祭典已全面喊卡，警方將持續調查詳細事發原因。另一方面，該祭典受到疫情影響，已經停辦4年，怎知2023年重新開辦卻發生死亡意外。

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