喪禮哭到一半「死去兒子打電話來」　媽媽嚇壞急報警！

▲一名母親正在葬禮上哭泣，卻接獲「死去兒子」的來電。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

宏都拉斯發生一起曲折事件，婦女維爾瑪（Vilma Fuentes）在兒子的葬禮上低聲啜泣時，竟突然接到「死去孩子」來電，宣稱自己根本活得好好的，讓她嚇得立刻報警，釐清後才查出棺材裡死者的真實身分。

《太陽報》報導，10月13日，民眾在宏都拉斯城鎮拉恩塔拉達（La Entrada）發現一具少年遺體，死者全身是血，臉部、頭部、頸部皆有嚴重槍傷，已經完全毀容。

維爾瑪接獲通知後，透過遺體手臂上的燒傷疤痕，確認眼前遺體就是兒子。她接到電話時，還以為是個惡劣的玩笑，卻看見孩子開視訊鏡頭說，「我在邊境這裡，我還活著，我沒死。」

#Tendencias | ¡Cruel equivocación! Una madre recibió una videollamada de su hijo cuando lo lloraba en su velorio. Le contamos qué fue lo que sucedió:https://t.co/u698SUbw3C — Vanguardia (@vanguardiacom) October 20, 2023

原來，三個星期前，阿奈多離家前往美國，在抵達瓜地馬拉與墨西哥邊境時，開心打電話給朋友，這才知道大家都以為自己遇害，趕緊向媽媽報平安。

警方接獲通報後，又歷經一番調查，最終確認死者是當地另一名15歲少年，已請對方家屬把棺材帶回。維爾瑪說，「事實是，他們長得很像。我們清潔並哀悼遺體，但那不是他。我們被搞混了，警察也是。」