哈瑪斯屍體搜出「劫持人質手冊」！　殘暴8大教戰守則曝光

以色列當局在哈瑪斯武裝分子的屍體發現一份「劫持人質手冊」,內容共分8大章節,說明武裝分子在以色列綁架人質時的注意事項與詳細指南,其中更明確提到應該如何掠奪襲擊以色列定居點、鎮壓人質、拍攝綁架畫面,同時還一一列出以色列士兵使用的裝備、車輛與武器,並附上圖片,可以說是一本完美的突襲教戰手冊。不過值得注意的是,手冊上寫到要將人質留在以色列,但哈瑪斯最終卻將200多名人質帶回加薩。

根據《每日郵報》報導,以軍在哈瑪斯武裝分子的屍體上搜出一份「人質手冊」,長達8頁的印刷紙本,上面一一細數哈瑪斯戰士在面對不同情況時應該如何應對,甚至還明確寫到「殺死有異議的人」,要求其在管理人質時直接採取殘暴的滅口手段,令人毛骨悚然。

以色列當局翻譯了這份用阿拉伯文撰寫的「秘笈」,並公開了所有內容。其中包含如何聚集、隔離並控制人質,內文詳細解說必須先找到要綁架的人,並按照手冊指示的方式對待人質。

哈瑪斯成員可以殺死任何可能構成威脅或造成分心與干擾的人,並使用電擊、槍枝、煙霧彈、手榴彈、暴力行為或是恐怖主義製造混亂。而在扣押人質時為了保障哈瑪斯武裝分子自身的安全,可以隨時將人質作為「砲灰」,也就是直接殺害。

哈瑪斯還要求武裝分子不能用自己的物資投餵人質,並將男性、女性以及兒童分開,將人質綑綁、蒙上眼睛。且不能在開闊的地方使用無線電,並確保進行現場直播,同時盡可能使用錄影設備拍攝劫持人質的畫面。手冊中也提醒,不要和以色列人質進行談判,將一切談判權交由哈瑪斯領導層。

在手冊的一部份也展示了以色列軍隊使用的武器與火箭類型,並一一附上對照圖片。同時也告訴哈瑪斯成員如何判斷以色列武裝部隊的級別,以及如何辦別高級軍官。

以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)表示,「我們面對的是一個最殘暴、最不人道的敵人,必須毫不留情地將其驅逐。這份文件是在一名恐怖分子的屍體上發現的。這是一本小冊子,一本操作手冊,告訴武裝分子如何進入平民的院子,找到平民,並折磨他們。恐怖分子被要求取得人質的身分證件,記錄下他們的個人資料,並告訴人質將直播他們的被綁畫面。」

