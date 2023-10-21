加薩孕婦罹難！醫「剖腹取嬰」仍救不回　手捧死胎心碎畫面曝

▲據巴勒斯坦官方統計，以色列空襲已造成至少4000名巴勒斯坦人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

哈瑪斯7日對以色列發動突襲，殘殺上千人，並綁架200多名人質，以國當局隨即在8日宣布開戰，並對加薩地區發動多波空襲。加薩一名懷胎7月的孕婦遭遇空襲後當場死亡，而救護人員雖竭盡全力試圖拯救腹中胎兒，仍無力回天。醫師將小小的遺體仔細包裹後，放在母親的屍體上，如今悲痛畫面曝光後，讓人再次見證戰爭的殘酷。

Gaza's most tragic victim: Doctor places the body of an unborn child with her mother who died while seven-months pregnant alongside her two other daughters in Israeli airstrike https://t.co/DixgnK6p7N pic.twitter.com/nsRQ35k8Zv — Daily Mail US (@DailyMail) October 20, 2023

根據《每日郵報》報導，懷孕7個月的加薩婦人阿莉婕（Marwan al-Banna）與2名不到10歲的女兒薩拉（Sarah）、薩姆雅（Samya）遭遇以色列軍隊的空襲，3人當場死亡。

位於拉法（Rafah）的納賈爾（Najjar）醫院醫護人員接收阿莉婕後，用盡全力搶救她尚未出生的孩子，然而最終仍因為傷勢嚴重，胎兒未能生還。醫護人員悲痛地用白布包裹這具還沒有手掌大的胎兒屍體，並將上下兩頭繫好，作為臨時屍袋。

▲加薩歐洲醫院院長阿卡德（Yousef al-Akkad）呼籲以色列停止空襲。（圖／達志影像／美聯社）

醫師小心翼翼地將嬰兒遺體放在裝有母親屍體的黑色屍袋上，病房一片寂靜。醫護人員將這名未能成功降生的嬰兒取名為「法蒂瑪」（Fatimah），在阿拉伯語中意味著「最閃耀的一個」。

報導指出，以色列下令要求巴勒斯坦人從加薩北部撤離，並搬到南部的安全區域，隨後阿莉婕便挺著孕肚，帶著孩子們從加薩北部逃往娘家，然而19日的一場空襲，直接炸毀了娘家，她與2名女兒當場死亡。不久之後，腹中胎兒也因搶救無效逝世。