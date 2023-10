加薩孕婦罹難！醫「剖腹取嬰」仍救不回　手捧死胎心碎畫面曝

▲據巴勒斯坦官方統計,以色列空襲已造成至少4000名巴勒斯坦人死亡。(圖/達志影像/美聯社)

記者王佩翊/編譯

哈瑪斯7日對以色列發動突襲,殘殺上千人,並綁架200多名人質,以國當局隨即在8日宣布開戰,並對加薩地區發動多波空襲。加薩一名懷胎7月的孕婦遭遇空襲後當場死亡,而救護人員雖竭盡全力試圖拯救腹中胎兒,仍無力回天。醫師將小小的遺體仔細包裹後,放在母親的屍體上,如今悲痛畫面曝光後,讓人再次見證戰爭的殘酷。

Gaza's most tragic victim: Doctor places the body of an unborn child with her mother who died while seven-months pregnant alongside her two other daughters in Israeli airstrike https://t.co/DixgnK6p7N pic.twitter.com/nsRQ35k8Zv