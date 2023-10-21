加薩醫院斷電沒藥了！醫黑暗中「靠手機燈光」開刀　用醋處理傷口

記者葉睿涵／編譯

自以巴衝突10月7日爆發以來，以色列就封鎖了哈瑪斯所占領的加薩飛地，導致加薩陷入斷水斷電、沒有糧食和燃料的絕境。隨著加薩傷者日益增加，醫院的床位、醫療用品和燃料早已捉襟見肘，醫護人員不得不在黑暗的手術室內，用手機的燈光動手術，同時用醋取代藥品，來為患者處理傷口感染。

據《鏡報》報導，如今的加薩嚴重缺乏物資，不得不將日益減少的醫療用品和發電機燃料，以定量配給方式分配給各醫院。希法醫院（Shifa）的外科醫師阿布西塔（Ghassan Abu-Sittah）指出，如今醫院的手術室已經超載，導致需要動刀的患者送院後，還要等一段時間才能進入手術室，而他們的傷口也在等待期間出現細菌感染的狀況。

阿布西塔透露，由於醫院之前使用的藥水已經用完了，因此他不得不用醋來為患者處理傷口感染，「用醋來處理感染是很古老的療法，但我們能用的方法都已經用完了，所以我只好出去買幾瓶醋來為這些患者治療。」然而，希法醫院並不是唯一一個缺乏物資而陷入困境的醫院。

▲加薩醫生黑暗中開刀。（圖／翻攝自X）

甘尤尼斯市（Khan Yunis）納瑟醫院（Nasser）急診主任坎迪爾（Mohammad Qandeel）透露，如今醫院人手嚴重不足，手術室與病房一片黑暗，導致醫護人員面臨極其困難的醫療條件，醫師們不得不在任何能找到的光線下進行手術，「我們真的沒有辦法再拯救更多性命了」。

網上流出一段影片，顯示有一名外科醫生正在黑暗的病房裡為病人縫合手臂的傷口，而其他人則手持手機，嘗試用手機發出的光為他照明。坎迪爾表示，「自11日清晨以來，我們已接收了80名重傷患者，他們中有2個正在面臨死亡，因為我們沒有呼吸器可以讓他們使用。再這樣下去，有更多小孩和婦女將會在沒有任何醫療幫助的情況下死去。」