我才踢6下！釜山暴力男不滿遭重判20年　氣炸表示：出獄後打死她

▲南韓釜山一名女子慘遭30歲的李男在大樓玄關前施暴、狠踹頭部而導致重傷。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓釜山西面20多歲金姓女子，去年5月返家疑似只因多瞪30歲李姓男子一眼，竟然慘遭對方尾隨至住商混合大樓前痛毆、迴旋踢踹頭撞牆，甚至昏厥後還被拖行至監視器死角性侵。李男最終被重判20年徒刑定讞，然而他先前曾向獄友抱怨，「我才踢她6下而已耶」，不滿判刑結果的他決定出獄後要報仇。

根據韓媒《東亞日報》，南韓釜山地方檢察廳昨日（20）證實這項消息，表示李男去年10月在一審被法官判處12年徒刑後，竟然向獄友抱怨，「我才踢她6下而已，竟然因為這樣就要被關12年，等於平均踢1下關2年。如果當初這件事沒有上新聞的話，搞不好我關3年就能出來了。」

李男非常氣憤，表示一旦出獄將對受害的金姓女子展開報復，「早知道結果是這樣的話，一開始就把她殺掉就好！反正我知道（受害者的）住家地址、身分證號碼，只要我能夠從這裡（監獄）出去，一定要把那女的給殺了！」

報導指出，李姓男子去年10月在一審被判處12年徒刑，然而當時法官卻未參酌性侵嫌疑，直到檢方針對性侵罪嫌部分追加起訴後，二審才終於判處李男20年徒刑，而今年9月21日在三審大法院（最高法院）的判決中，則維持二審判決結果定讞。

南韓矯正機關從李男的一群獄友中，釐清並證實李男確實曾有上述的發言內容，未來檢方將判斷獄友們的說詞是否為真，針對李男提出追加起訴，而隨著法官後續判決結果，恐怕將影響李男的坐牢刑期。

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