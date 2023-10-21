X將推付費訂閱制　馬斯克：分2等級「便宜的仍須看廣告」

▲馬斯克表示，X將有新的2種高級訂閱服務等級。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

全球首富馬斯克（Elon Musk）表示，他所經營的網路社群平台X（舊稱Twitter）將推出2種等級新的訂閱服務方案，收費較低的等級雖可使用齊全的各項功能，但只有升級至較貴的方案才能免除所有廣告。與此同時，X開始向紐西蘭與菲律賓的新用戶收取1美元（約新台幣32元）的使用費。

根據BBC報導，馬斯克在X上發文宣布上述計畫，但沒有公布有關訂閱服務的更多細節。X公司則在網站上表示，選擇退出訂閱的新用戶們未來將「只能閱讀」（read only），例如瀏覽貼文、觀看影片與追蹤帳號。

▲馬斯克把推特（Twitter）更名為X。（圖／CFP）

報導稱，目前尚不清楚是否會有免費方案。與此同時，X開始向紐西蘭與菲律賓的新註冊用戶收取1美元（約新台幣32元）的使用費。自2022年10月馬斯克接管公司以來，他一直在激勵用戶付費享受更好的服務，現在這項服務被稱為X Premium，他也試圖透過提供優惠吸引廣告商回流。

馬斯克長期以來一直認為，擺脫機器人或假帳號的解決方法就是收取費用。目前X推出Not A Bot訂閱服務，能減少垃圾訊息、平台上的操縱與機器人活動，另外還有每個月支付8美元（約新台幣258元）的「藍勾勾」訂閱制。