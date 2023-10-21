猶太婦揭以色列太平間　屍體全是「性侵斬首證據」：比大屠殺更糟

▲以色列屯墾區遭哈瑪斯武裝分子襲擊，現場還留著兒童乘坐的盪鞦韆設施。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日爆發近50年來最大衝突。以色列國防軍正在確認遺體之際，一名以色列太平間的志工向英國《每日郵報》表示，她的母親與祖母都是猶太人大屠殺的倖存者，但哈瑪斯襲擊後她看到嬰兒與孕婦的殘缺屍體，她說「我在這裡親眼看到的情況比大屠殺更糟糕。」

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根據《每日郵報》報導，在以色列特拉維夫附近的舒拉（Shura）軍事基地太平間工作的女性志願者莎莉（Shari）受訪表示，她兒時在美國紐澤西長大，20年前搬到以色列，母親與祖母都是納粹大屠殺的倖存者，她們是當初被從捷克斯洛伐克（1992年已分裂）帶到奧斯威辛（Auschwitz）集中營後，整個家族中唯一活下來的人。

莎莉說她曾聽過集中營的故事，「但我在這裡親眼看到的情況比大屠殺還要糟糕」。育有4名孩子的莎莉約2年前成為以色列國防軍隨軍拉比（Military Rabbinate）的志工，是進行葬禮等宗教服務的軍團。在哈瑪斯7日襲擊後，她與其他人一起確認遺體，「我們清洗屍體，為葬禮做準備，想讓他們死得有尊嚴，但這些野蠻分子對人們做的事是無法用言語形容的。」

▲以色列屯墾區貝里（Be'eri）遺留著被哈瑪斯襲擊後的血跡。（圖／路透）

莎莉表示，有證據顯示大規模的性侵極為殘忍，導致受害者的骨盆骨折，包含婦女、老嫗和兒童，「我自願清理被謀殺婦女的屍體，給她們應有的尊嚴。」她還說，「那些被砍頭的人，穿著睡衣的女性被驚醒後槍殺，有人臉被炸爛，頭破血流、腦漿四溢，一個嬰兒被從孕婦身上分離後斬首，母親也被斬首。」

報導稱，由於部分遺體面部無法辨識，有些人失去四肢，確認死者身分的難度增加，約有200人被分屍或燒傷，只能透過DNA或牙科紀錄辨識身分。以色列上校維斯柏格（Haim Weisberg）表示，目前已經確認800具遺體身分，另外500具遺體仍在確認中，「我們看到了酷刑和野蠻行為的證據。有被砍頭的嬰兒。也有缺手缺腿，沒有生殖器的屍體。」