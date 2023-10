逃過哈瑪斯屠殺　她回美國卻見「反猶情緒狂燒」：以色列更安全

▲巴勒斯坦人在紐約市示威,要求以色列與哈馬斯的戰爭停火。(圖/達志影像/美聯社)

28歲的娜塔莉(Natalie Sanandaji)前往以色列參加婚禮、與家族團聚,卻在一場音樂節上遭遇哈瑪斯的攻擊,雖然幸運存活下來,並在一周後返回紐約住處,卻發現美國爆發無數示威,且反猶太行動越來越多,讓她感覺非常害怕,甚至認為在以色列比在美國更安全。

娜塔莉是猶太人,住在紐約州長島(Long Island)的一個猶太社區,她20日向《紐約郵報》表示,「很多人問我,在發生這一切之後,是否害怕回到以色列…我現在比以往任何時候都更想搬到以色列。即使發生了這些事情,現在我覺得在那裡比在美國更安全。」

娜塔莉坦言,這輩子第一次感覺自己因為信仰而招致仇恨,非常擔心歷史重演。她一些朋友移除貼在猶太家庭門框上的經文盒,另一些人因為擔心被攻擊而隱瞞猶太身分,「在歐洲,如果有人知道這是猶太人的家,會在門上畫猶太星星。現在發生的很多事情,也發生在二戰大屠殺(Holocaust)之前。」

