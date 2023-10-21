難道只有美國才能射衛星？北韓官員不滿獨遭制裁　痛批美韓雙重標準

▲北韓5月31日發射搭載軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」的載運火箭「千里馬1型」失敗，南韓軍方撈到第二節箭體殘骸。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年連續2次試圖發射軍事偵察衛星，不過卻接連以失敗告終，外界認為北韓恐怕以提供武器與彈藥為代價，向俄羅斯換取尖端技術。北韓一系列舉動違反聯合國安理會協議，其駐聯書記官更與南韓、美國代表針鋒相對，不滿美國雙重標準的態度，他開嗆，「難道是靠空飄氣球發射衛星嗎？」

根據《韓聯社》，聯合國第一委員會（裁軍與國際安全委員會）於當地時間20日在美國紐約聯合國總部召開，南韓駐日內瓦韓國代表部副大使尹盛渼首先展開唇槍舌戰，在重申南韓政府對於地球外氣層和平開發與使用的基本立場後，直接將議題砲火對準2度發射軍事偵察衛星失敗的北韓。

尹盛渼表示，「儘管最後以失敗告終，但（北韓）違反聯合國安理會決議的行為是一項不爭的事實。」

北韓駐聯合國代表部書記官金仁哲（音譯）聽聞後簡直氣炸，「假設北韓發射人造衛星是一大問題，那麼該受到國際社會譴責的對象應該是美國和其他國家，他們發射了數千顆人造衛星。至於北韓高度發展能夠搭載核武的彈道飛彈技術的主張，則是完全不像話；我們已經開始運作洲際彈道飛彈（ICBM）部隊。」

南韓駐聯合國代表部參贊金成勳（音譯）反嗆，「不管北韓如何用謊言正當化發射彈道飛彈的事實，北韓發射導彈的行徑絕非為了和平使用宇宙」；他反對北韓以聯合國憲章為藉口，聲稱發射人造衛星的合理性。

美國駐日內瓦裁軍談判會議大使特納（Bruce I. Turner）也申請發言、加入戰局，「美國與南韓之間的軍事訓練，是以國際社會透明公開的方式下進行，是定期性的防禦訓練；這和時不時就發射飛彈的北韓相當不同。」

面臨美國、南韓兩國代表和參贊的唇槍舌戰，北韓金仁哲氣得再度申請發言提出反駁，「啊要不然你是要我們把人造衛星綁在氣球上發射嗎？如果我們真的把人工衛星放氣球上，那麼美國與南朝鮮一定又會攻擊為非法。」