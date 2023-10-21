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「趕走哈瑪斯後」加薩怎麼辦？　彭博：美以官員討論建立臨時政府

▲▼以軍在加薩邊境集結。（圖／路透）

▲ 以軍在加薩邊境集結。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列醞釀進攻加薩之際，美國與以色列官員據報已經開始討論逐出哈瑪斯後，加薩未來的各種可能性，其中一種就是成立一個由聯合國支持，阿拉伯國家政府參與的臨時政府。

《彭博》援引了解美國政府審議情形的人士說法，稱美以官員的討論仍在早期階段，將取決於尚未發生的事態發展，尤其是以色列地面進攻能否取得成功。要求匿名的知情人士指出，任何這類可能性都需要該地區阿拉伯國家支持，但這點仍有變數。

以色列官員一再聲稱無意占領加薩，但也指控哈瑪斯7日突襲以來殺害1400名以國人，挾持200名人質，無法接受由哈瑪斯繼續統治加薩。

但美國也擔心，以色列未充分考慮地面進攻的後果，除了逐出哈瑪斯以外，或沒有明確目標就進攻加薩，可能使衝突升級成一場地區戰爭。

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲ 拜登日前出訪以色列。（圖／路透）

白宮國安會發言人表示，眼下的重點是團結全世界打擊恐怖分子，並加速向加薩提供人道主義援助。但與此同時，加薩在以色列地面入侵後的命運成為美國官員燃眉之急，哈瑪斯突襲後2周來，拜登團隊一直在尋求支持以色列與加薩人道危機之間的平衡點。

知情人士指出，美國及盟友持續尋求推遲地面入侵，以求讓更多人逃離加薩北部，並爭取時間讓卡達居中斡旋，尋求釋放被扣押的人質。

美國中央情報局（CIA）前高級中東問題分析師亞瑟（William Usher）指出，建立臨時政府極其困難，取得阿拉伯國家默許又是更大的挑戰，「有阿拉伯國家參與的計畫需要這些國家在接受風險與如何相互合作等方面做出重大轉變」，也需要耶路撒冷提升信任。

▲▼以色列南部集體農莊貝里（Be`eri），一名以色列士兵站在哈瑪斯的遺體旁。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 以色列南部集體貝里（Be`eri），以軍士兵站在哈瑪斯遺體旁。（圖／達志影像／美聯社）

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）20日暗示，他們無意在軍事行動後管理這片土地，目標是與加薩脫鉤，在該地區建立一個「新的安全現實」。反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）則建議，將加薩控制權交還給2006年在選舉中敗給哈瑪斯的巴勒斯坦權力機構（PA）。

但CIA前高級情報官員辛格（Ted Singer）分析，統治約旦河西岸及散居於約旦、黎巴嫩等國巴勒斯坦人的PA不會提供可行的替代方案，「2006年被趕出加薩的PA缺乏信譽，幾乎無法管理約旦河西岸」，「巴勒斯坦僑民已經和加薩失去有意義的連結。」

拜登政府官員至今避免在公開場合提及對加薩可能的安排，國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）15日僅稱，加薩巴勒斯坦人值得擁有讓他們能夠和平且安全生活的領袖，「我現在還不能說未來會是什麼模樣，但隨著事態演變，現在提出這個問題是正確的，因為我們不僅要考慮短期，也應考慮長期的未來。」

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