客人吃飽「碗盤這樣疊」方便收桌　一票餐飲業怒了：更糟糕

▲客人吃飽後，試圖協助整理桌面，卻被認為反而造成困擾。（圖／翻攝Reddit）



記者吳美依／綜合報導

一位外國鄉民在網路論壇Reddit發問，一些人在外用餐完畢後，都會把碗盤及餐具堆疊起來，而餐飲業者對此有何看法。未料，這篇貼文引爆熱議，前任或現任服務員紛紛抱怨，除非顧客真的確定這間餐廳的「正確」收桌方式，否則往往會把事情變得更糟糕。

這位鄉民在Reddit分版「服務員生活」發布照片，一組客人用餐後，把碗盤及刀叉分堆相疊，上頭還丟了幾張皺巴巴的餐巾紙，「（這個問題）來自一個從未在餐廳工作的人，在飯後把我們的盤子疊起來有幫助嗎？這會讓情況變得更糟嗎？」

大多數人都認為，此舉在理論上是有禮貌的，但對於服務生的工作通常「傷害」大於「幫助」，除非客人真的確定自己知道怎麼收拾，否則最好別動手。

餐飲業者們紛紛留言，「無意冒犯，但如果你像這樣堆疊碗盤，情況似乎是更糟的」、「當你很清楚看到我收拾碗盤時有一套系統（做法），就不要再給我亂來了」、「如果垃圾與所有東西分開，這是有幫助的。大多數人傾向把垃圾塞在碗盤與杯子之間。」

也有人談到收桌經常碰到的地雷行為，並在留言區宣洩怒火，「當我拿起盤子時，不要再往上面加東西了」、「盤子一開始就很重，你們又一次把每個盤子跟餐具丟給我，同時讓我乾等著，看著我的手臂因為碗盤重量開始發抖，然後問我推薦什麼甜點。你他X的在跟我開玩笑嗎？」