以軍出動秘密武器！加薩邊境驚現「恐怖泰迪熊」　可摧毀一切障礙

▲以色列在加薩邊境部署了開拓重工D9R重型裝甲推土機。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以巴衝突持續升溫，以色列高官也多次明示將對加薩展開地面攻擊，發誓要不顧代價粉碎哈瑪斯，引發國際關注。《每日郵報》記者格林希爾（Sam Greenhill）來到加薩邊境附近的一個秘密地點，親睹以軍日益增加的軍事活動，甚至還發現以軍在邊境出動了前所未見的「秘密武器」。

格林希爾描述，以色列在加薩邊境集結了大量坦克和軍隊，有多名士兵正為入侵加薩做最後準備。他們在烈日下穿梭於坦克之間，不停地檢查裝備、為坦克加滿汽油。不過，其中最令人震撼的，是以色列為了大秀肌肉，居然搬出了開拓重工D9R重型裝甲推土機（Caterpillar D9R）。

在以色列，開拓重工D9R重型裝甲推土機被暱稱為Doobi，這是希伯來語中「泰迪熊」的意思。這款推土機備有裝甲，可以協助以軍剷除在地面進攻時碰到的地雷威脅與柵欄，還能占領巴勒斯坦迷宮般的狹窄街道、龐大的隧道網、詭雷，以及狙擊陣地，堪稱是以色列的先鋒部隊。

報導稱，一旦這隻恐怖的「泰迪熊」搗毀前往加薩的道路，那以軍號稱「最強坦克」的梅卡瓦主力戰車（Merkava）將緊接其後，轟隆隆地穿過邊境缺口。一名以色列人告訴格林希爾，「這些坦克開進加薩對任何人都是件可怕的事，不過我們必須這麼做，只有消滅哈瑪斯才能一勞永逸地解決問題。」

數據顯示，目前以色列約有203名人質已被押送加薩，在當地成為哈瑪斯對抗以色列的「人肉盾牌」。哈瑪斯日前提出釋放部分人質來換取立即停火，但以軍卻在19日公佈了「3階段作戰計畫」，勢要展開這場被外界譽為「數十年來最血腥」的衝突，讓哈瑪斯為其攻擊行為付出代價。