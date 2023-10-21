延遲進攻交換人質？以色列硬起來　放話：將繼續戰鬥直到勝利

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）直言將持續戰鬥至最後一刻，暗示不會為換取人質暫緩進攻計畫。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

哈瑪斯稍早在卡達的斡旋下，釋放2名美國人質，而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則在第一時間表示，政府不會放棄持續尋求釋放被挾人質，「但同時也將繼續戰鬥，直到勝利的最後一刻」。

根據《路透社》報導，哈瑪斯7日突襲以色列後擄走至少200名以色列籍、外國籍以及雙重國籍的人質。一對來自美國芝加哥的母女同樣遭劫，而在歷經2周的綁架，終於在卡達政府的斡旋下獲釋，目前則由以色列國防軍照顧。

以色列總理納坦雅胡20日在哈瑪斯釋放2名美國人質後發表聲明，「我們不會放棄努力，並繼續尋求釋放所有被挾持人質。與此同時，我們也將繼續戰鬥，直到勝利。」

以色列大軍目前已在加薩邊境集結坦克與部隊，隨時準備發動地面進攻。而以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）也公開了以軍的3階段作戰計畫，誓言殲滅哈瑪斯。

▲以色列部隊與坦克已在加薩邊境集結。（圖／達志影像／美聯社）



葛朗特表示，以色列將推翻哈瑪斯組織，並摧毀其軍事與政府的基礎設施，這個目標不容易，無法很快達成，「不是一天，不是一周，不幸的是，也不會是一個月」。直言戰線將持續拉長。

根據巴勒斯坦官方統計，以色列對加薩的轟炸已經造成至少4137名巴勒斯坦人死亡，其中包含上百名兒童，另有100多萬人因戰火流離失所。

拜登20日離開以色列前被記者問到，「以色列是否應該延遲對加薩的進攻計畫，直到更多人質獲釋？」他隨即回答，「是的。」不過事後白宮卻聲稱，拜登當時完全沒有聽到這個問題，「因為距離太遠，沒有聽到完整的提問」。白宮辯稱，當時拜登聽成，「你希望看到更多人質被釋放嗎？」

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