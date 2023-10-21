以色列「3階段作戰計畫」曝光！　誓言一步步殲滅哈瑪斯

▲以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）19日視察在加薩邊境集結的以色列軍隊。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）公布了攻打哈瑪斯的長期作戰計畫，並將其分為3大階段，不過他並未就以色列在戰爭停止後如何監督加薩地區進行說明。此外，在哈瑪斯釋放2名美國人質後，以色列誓言將在加薩「戰鬥直到勝利的那一刻」，並強調以軍的轟炸不會停止。

根據《紐約郵報》報導，以色列當局20日在中部城市特拉維夫舉辦了以色列議會外交和國防委員會會議，葛朗特在會上詳細說明了以色列對巴勒斯坦恐怖組織「哈瑪斯」的進攻計畫。他告訴委員會成員，進攻將分成3個不同的階段。

葛朗特表示，目前正在進行的第一階段包含空襲軍事行動以及緊接而來的地面進攻策略，目標破壞基礎設施，以擊敗並摧毀哈瑪斯。第二階段同樣涉及戰鬥，不過強度有所降低，因為部隊會將打擊重點轉移至「消滅該地區的零星抵抗」。

▲▼以色列公布進攻哈瑪斯的3階段計畫，但是並未提及如果獲勝後，會如何規劃加薩地區。（圖／路透）



最後，隨著戰爭進入第三階段，以色列會致力於在加薩建立一個「新的安全制度」。值得注意的是，最後階段將涉及「解除以色列對加薩地帶日常生活的責任」，這將對以色列公民與生活在加薩附近的人民帶來新的安全疑慮。

葛朗特並未表明衝突結束後對加薩地區的長期計畫，同時也沒有提及以色列放棄對加薩220萬居民的責任後，將會對這片完全依賴以色列提供水電等基本服務的土地帶來什麼影響。

與此同時，以色列已經宣布，計畫在完成第一階段的地面進攻後，會在加薩走廊周遭建立一個大範圍的非軍事區。根據CNN記者與以色列官員進行的對話，以色列預期非軍事區將延長目前包圍加薩地區的40英里圍欄長度（約64公里），同時增加防禦能力。

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