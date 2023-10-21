哈瑪斯大老遭兒背刺！長子「投靠以色列」臥底10年　次子痛揭醜聞

▲哈瑪斯發言人約瑟夫的兩名兒子都與哈瑪斯劃清界線，長子甚至曾為以色列從事間諜工作。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

以色列20日證實，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發言人約瑟夫（Sheikh Hassan Yousef）被捕。約瑟夫雖是哈瑪斯創立者之一，他的長子卻投靠以色列，近日接受美媒訪問時批評「哈瑪斯並不關心巴勒斯坦人民」。二兒子也曾向以色列媒體揭露內部腐敗，直言已經脫離哈瑪斯這個「種族主義恐怖組織」。

以色列國家安全局辛貝特（Shin Bet）表示，約瑟夫19日在以色列對約旦河西岸的行動中被拘捕。據巴勒斯坦囚犯協會表示，以色列這次共逮捕了63名哈瑪斯成員。年約67歲的約瑟夫作為哈瑪斯共同創立者，經常在國際媒體露面，過去也多次被捕，在以色列被關押了24年。

▲約瑟夫的長子摩薩布2019年在布達佩斯移民峰會上發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

然而，在約瑟夫被捕的同一天，他45歲的長子摩薩布（Mosab Hassan Yousef）卻在美國福斯新聞頻道的節目訪問中公開譴責哈瑪斯，「我出生在哈瑪斯的核心領導層…我非常瞭解他們。他們不關心巴勒斯坦的百姓，不看重人民的生命。」他說，「我甚至背離我的血親…這表示我有多麼不喜歡哈瑪斯。」

據《華盛頓郵報》報導，摩薩布2010年出版自傳《哈瑪斯之子》，自爆他在第二次巴勒斯坦起義中恐怖攻擊最頻繁的時期，曾於1997年至2007年擔任辛貝特臥底長達十年，為以色列提供哈瑪斯內部消息，他在美國尋求庇護並皈依了基督教，故事還被拍成紀錄片《綠色王子》（哈瑪斯的代表色為綠色）。

摩薩布19日還告訴福斯新聞，伊朗是背後主導者，哈瑪斯不為巴勒斯坦人服務，而是為伊朗服務，「他們把巴勒斯坦人當作人肉盾牌。」當他被問到以色列要如何進行地面攻勢時，摩薩布建議，首先要盡可能撤離加薩平民，由於哈瑪斯的地下隧道密集網絡「互相連通」，將其圍困後灌入「氣體」（gas）可能是以色列唯一的選擇。

▲次子蘇海布也曾公開批評哈瑪斯，呼籲父親退出組織。（圖／翻攝自社群平台X）

約瑟夫的次子蘇海布（Suheib Hassan Yousef）也在2019年證實脫離哈瑪斯。《華盛頓郵報》指出，當年38歲的蘇海布在亞洲一個未知地點接受以色列第12頻道採訪時表示，他對哈瑪斯腐敗猖獗深感失望，領導層在土耳其等國外吃著一道200美元的料理，加薩家庭一個月卻僅有100美元度日。

蘇海布也表示，哈瑪斯向伊朗人士出售有關以色列的消息換取經濟援助，並在約旦河西岸積極招募巴勒斯坦年輕人對以色列實施攻擊，目的不是為了解放巴勒斯坦土地或抵抗運動，而是為了將危機從加薩蔓延到約旦河西岸等政治目標。

《以色列時報》也引述這段採訪內容稱，儘管蘇海布從未替以色列工作，但他直言，哈瑪斯是「對巴勒斯坦人民構成危險的種族主義恐怖組織」，呼籲包含父親約瑟夫在內的領袖們看清現實，退出腐敗的組織。

▼摩薩布接受福斯新聞採訪片段。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）