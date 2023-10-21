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以色列放話「哈瑪斯2領袖」是首要捉拿目標！　大魔王身分曝光

▲▼以色列坦克在邊境朝加薩挺進。（圖／CFP）

▲以色列坦克集結於邊境，隨時準備朝加薩挺進。（圖／CFP）

文／中央社

以色列曾揚言，當他們為報復巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲而進攻加薩走廊時，每位哈瑪斯成員將面臨死期；但2名被控攻擊案主謀的哈瑪斯成員，卻是以色列首要捉拿對象。

法新社報導，這兩人是哈瑪斯（Hamas）的軍事戰略家戴夫（Mohammad Deif）與政治領袖辛瓦（Yahya Sinwar），他們都曾在以色列或巴勒斯坦的監獄服過刑，也曾是多起暗殺行動刺殺對象。

以色列這回在遭到圍困的加薩走廊（Gaza Strip）內搜索這兩位哈瑪斯高階領袖的行動，將會相當激烈。

哈瑪斯戰士本月從加薩走廊突襲以色列，殺害了約1400人，並劫持了200多名人質，是以色列建國75年來遭遇過最慘烈的攻擊。

在以色列準備對加薩走廊發動地面攻擊圍剿哈瑪斯之前，已先撂下狠話，稱辛瓦將「大禍臨頭」。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）說：「哈瑪斯恐怖分子有2條路可走：被殺死或無條件投降。沒有第3個選項。」

現年61歲的辛瓦是1987年哈瑪斯創立成員之一，畢業於加薩伊斯蘭大學（Islamic University of Gaza），他在以色列坐牢23年期間於獄中學習希伯來語。

辛瓦因殺害2名以色列軍人，被判處4個無期徒刑，但2011年他與另外1099名巴勒斯坦人在換囚行動中獲釋。他在2017年當選為哈瑪斯政治領導人。

相較起來，與辛瓦同樣出生在加薩甘尤尼斯（Khan Yunis）難民營的戴夫，外界對他所知甚少。他過去20年被以色列列為頭號公敵，這段期間他被控籌劃自殺攻擊、綁架與其他突襲行動。他與戴夫也雙雙在2015年被美國列入首要通緝「國際恐怖分子」名單。

▲▼以色列坦克在邊境朝加薩挺進。（圖／CFP）

▲以色列隨時準備好反擊。（圖／CFP）

1965年出生的戴夫本名是馬士禮（Mohammed Diab al-Masri），他擔任哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam）的指揮官。目前所知僅有一張他的完整臉部照片，但至少是20年前拍攝。他的其他照片要不是戴上面罩，就是臉部被陰影遮住，以免被認出。

戴夫據傳從不在同個地點停留超過一晚。他至少從6次暗殺行動中死裡逃生，因此被敵人冠上「九命怪貓」稱號。

戴夫的妻子和至少1名孩子在2014年加薩戰爭中死於以色列空襲。他據傳已一眼失明，且因為未遂暗殺而行動不便，但不失影響力。

戴夫自1980年代開始參與哈瑪斯，他在第一次巴勒斯坦大起義（Intifada）初期被捕，但2000年從巴勒斯坦自治政府的監獄逃脫或獲釋。2002年，他成為哈瑪斯軍隊的首領，此後也是以色列當局憎惡對象。

專家表示，消滅辛瓦與戴夫雖會嚴重削弱哈瑪斯，但不會將其摧毀。後者是以色列宣稱的目標。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（Royal United Services Institute，RUSI）國際安全專家海耶爾（H.A. Hellyer）說：「辛瓦與戴夫顯然是最優先考量的領袖，少了他們哈瑪斯會受損。但我們猜想哈瑪斯對於失去兩人有應變方案」。

 
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