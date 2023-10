哈瑪斯釋放2名人質！拜登與獲釋美國母女通話　感謝卡達斡旋

▲哈瑪斯20日釋放2名美國人質。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

哈瑪斯20日釋放2名人質,也就是來自芝加哥的17歲少女娜塔莉(Natalie Raanan)及其母親茱蒂絲(Judith Tai Raanan)。美國總統拜登與獲釋公民通話後,也感謝卡達政府斡旋。

娜塔莉一家住在芝加哥近郊城鎮埃文斯頓(Evanston),她與母親前往以色列南部的「納哈爾奧茲」(Nahal Oz)慶祝猶太節日「西赫托拉節」(Simchat Torah),卻遭哈瑪斯綁架,歷經2周挾持後獲釋,目前正在接受以色列國防軍(IDF)照顧,預計下周初返回美國。

▲娜塔莉及母親茱蒂絲7日遭哈瑪斯挾持。(圖/達志影像/美聯社)



哥哥班恩(Ben Raanan)表示,自從攻擊發生後,家人再也沒聽過母親與妹妹的消息,後來才被美以官員告知綁架噩耗。他看新聞才知道家人獲釋,事態發展非常迅速,「我認為,這是因為政府不想要在這件事確認之前打電話給我們。」

不過,班恩為家人平安感到高興之際,也強調還有很多人在衝突中受苦,包括來自美國的一家10口迄今下落不明。他在記者會讚美上帝並呼籲釋放其他人質,「在加薩和以色列,很多家庭都在經歷我甚至無法想像的損失。」

71歲父親烏里(Uri Raanan)透過新聞得知,一對美國母女將被哈瑪斯釋放,接下來一整天都希望那就是自己的妻女,如今確定娜塔莉下周得以在家與親友慶祝18歲生日,真的非常開心。他已與女兒通話,「她狀況很好,我熱淚盈眶,我感覺非常、非常好。」

.@POTUS spoke this evening with the two American citizens who had been held hostage by Hamas. We are so grateful that they are safe.

We will continue to do everything we can to unite all hostages with their loved ones. pic.twitter.com/rp1YDtB8Zu