哈瑪斯釋放2名人質！拜登與獲釋美國母女通話　感謝卡達斡旋

▲哈瑪斯20日釋放2名美國人質。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯20日釋放2名人質，也就是來自芝加哥的17歲少女娜塔莉（Natalie Raanan）及其母親茱蒂絲（Judith Tai Raanan）。美國總統拜登與獲釋公民通話後，也感謝卡達政府斡旋。

娜塔莉一家住在芝加哥近郊城鎮埃文斯頓（Evanston），她與母親前往以色列南部的「納哈爾奧茲」（Nahal Oz）慶祝猶太節日「西赫托拉節」（Simchat Torah），卻遭哈瑪斯綁架，歷經2周挾持後獲釋，目前正在接受以色列國防軍（IDF）照顧，預計下周初返回美國。

▲娜塔莉及母親茱蒂絲7日遭哈瑪斯挾持。（圖／達志影像／美聯社）



哥哥班恩（Ben Raanan）表示，自從攻擊發生後，家人再也沒聽過母親與妹妹的消息，後來才被美以官員告知綁架噩耗。他看新聞才知道家人獲釋，事態發展非常迅速，「我認為，這是因為政府不想要在這件事確認之前打電話給我們。」

不過，班恩為家人平安感到高興之際，也強調還有很多人在衝突中受苦，包括來自美國的一家10口迄今下落不明。他在記者會讚美上帝並呼籲釋放其他人質，「在加薩和以色列，很多家庭都在經歷我甚至無法想像的損失。」

71歲父親烏里（Uri Raanan）透過新聞得知，一對美國母女將被哈瑪斯釋放，接下來一整天都希望那就是自己的妻女，如今確定娜塔莉下周得以在家與親友慶祝18歲生日，真的非常開心。他已與女兒通話，「她狀況很好，我熱淚盈眶，我感覺非常、非常好。」

.@POTUS spoke this evening with the two American citizens who had been held hostage by Hamas. We are so grateful that they are safe.

We will continue to do everything we can to unite all hostages with their loved ones. pic.twitter.com/rp1YDtB8Zu — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) October 20, 2023

根據白宮聲明，拜登20日與母女倆進行通話，「在她們從這場可怕磨難恢復過來時，將獲得美國政府的全力支持」、「我很高興她們很快就能與飽受恐懼折磨的家人團聚。」他表示，政府將繼續努力尋求釋放被挾人質，「我感謝卡達與以色列政府在這次工作中的合作。」

I just spoke with the two Americans released today after being held hostage by Hamas. I let them know that their government will fully support them as they recover and heal.



Jill and I will continue holding close in our hearts all the families of unaccounted for Americans. pic.twitter.com/oXk6gfrD8M — President Biden (@POTUS) October 20, 2023

據信，哈瑪斯7日攻擊以色列並擄走約203人。他們20日表示，在與卡達政府達成協議後，基於人道主義理由，選擇釋放人質。

卡達政府表示，將持續與以色列及哈瑪斯對話，希望爭取所有人質的獲釋，「最終目標是緩解當前危機，並且恢復和平。」

以色列軍方發言人少將哈賈里（Daniel Hagari）也說，以色列持續努力帶回人質，並且尋找失蹤人士，目標沒有改變，「我們正在持續對抗哈瑪斯的戰爭，並為下階段的戰爭做好準備。」該國預期將對加薩展開地面進攻，目標是剷除哈瑪斯。