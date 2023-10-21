哈瑪斯釋放2名人質！拜登與獲釋美國母女通話　感謝卡達斡旋

▲哈瑪斯20日釋放2名美國人質。（圖／達志影像／美聯社）
記者吳美依／綜合報導
哈瑪斯20日釋放2名人質，也就是來自芝加哥的17歲少女娜塔莉（Natalie Raanan）及其母親茱蒂絲（Judith Tai Raanan）。美國總統拜登與獲釋公民通話後，也感謝卡達政府斡旋。
娜塔莉一家住在芝加哥近郊城鎮埃文斯頓（Evanston），她與母親前往以色列南部的「納哈爾奧茲」（Nahal Oz）慶祝猶太節日「西赫托拉節」（Simchat Torah），卻遭哈瑪斯綁架，歷經2周挾持後獲釋，目前正在接受以色列國防軍（IDF）照顧，預計下周初返回美國。
▲娜塔莉及母親茱蒂絲7日遭哈瑪斯挾持。（圖／達志影像／美聯社）
哥哥班恩（Ben Raanan）表示，自從攻擊發生後，家人再也沒聽過母親與妹妹的消息，後來才被美以官員告知綁架噩耗。他看新聞才知道家人獲釋，事態發展非常迅速，「我認為，這是因為政府不想要在這件事確認之前打電話給我們。」
不過，班恩為家人平安感到高興之際，也強調還有很多人在衝突中受苦，包括來自美國的一家10口迄今下落不明。他在記者會讚美上帝並呼籲釋放其他人質，「在加薩和以色列，很多家庭都在經歷我甚至無法想像的損失。」
71歲父親烏里（Uri Raanan）透過新聞得知，一對美國母女將被哈瑪斯釋放，接下來一整天都希望那就是自己的妻女，如今確定娜塔莉下周得以在家與親友慶祝18歲生日，真的非常開心。他已與女兒通話，「她狀況很好，我熱淚盈眶，我感覺非常、非常好。」
.@POTUS spoke this evening with the two American citizens who had been held hostage by Hamas. We are so grateful that they are safe.— U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) October 20, 2023
We will continue to do everything we can to unite all hostages with their loved ones. pic.twitter.com/rp1YDtB8Zu
根據白宮聲明，拜登20日與母女倆進行通話，「在她們從這場可怕磨難恢復過來時，將獲得美國政府的全力支持」、「我很高興她們很快就能與飽受恐懼折磨的家人團聚。」他表示，政府將繼續努力尋求釋放被挾人質，「我感謝卡達與以色列政府在這次工作中的合作。」
I just spoke with the two Americans released today after being held hostage by Hamas. I let them know that their government will fully support them as they recover and heal.— President Biden (@POTUS) October 20, 2023
Jill and I will continue holding close in our hearts all the families of unaccounted for Americans. pic.twitter.com/oXk6gfrD8M
據信，哈瑪斯7日攻擊以色列並擄走約203人。他們20日表示，在與卡達政府達成協議後，基於人道主義理由，選擇釋放人質。
卡達政府表示，將持續與以色列及哈瑪斯對話，希望爭取所有人質的獲釋，「最終目標是緩解當前危機，並且恢復和平。」
以色列軍方發言人少將哈賈里（Daniel Hagari）也說，以色列持續努力帶回人質，並且尋找失蹤人士，目標沒有改變，「我們正在持續對抗哈瑪斯的戰爭，並為下階段的戰爭做好準備。」該國預期將對加薩展開地面進攻，目標是剷除哈瑪斯。
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