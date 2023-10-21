中國網友自嗨「發大財」！加薩衝突以色列訂購防彈背心　陸廠賺翻

▲中國網友聲稱，浙江省某防彈背心工廠接到來自以色列的大量急件訂單。（圖／翻攝自微博）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯針對以色列發動大規模突襲以後，以色列國軍包圍加薩走廊發動空襲，雙方死亡超過5000人。然而，中國日前卻有網友貼文，表示工廠收到來自以色列的「防彈背心」訂單；還有網友貼出土製火箭彈鋼管成品。網友們相當興奮，認為中國廠商發大財，是國際地緣政治上少有的贏家。

根據《澎湃新聞》，近來中國陸續有網友分享在社群短影音平台小紅書上看到的影片，畫面中顯示整堆的「火箭彈外殼」鋼管，數量相當驚人。發文者表示，中東當地姓「哈」的買方透露，前一陣子因為消耗5000多根「護欄」，所以才會決定緊急添購。網友甚至明知故問，「中東客戶訂製的『護欄』，有誰能知道這是做什麼用的？」

影片裡的字幕寫道，「中東客戶訂製的『護欄』也要搞基建？是無縫鋼管嗎？細思極恐」。

從影片裡可以看到，數十根用來組裝「護欄」的鋼管被整齊放在一起，這些鋼管頭尾各焊接2個鐵環，並用繩索或鎖鍊等物品將鐵環連接起來，確實能夠組成一排的「臨時護欄」，不過底座卻使用接近三角形的鐵片焊接在鋼管底部。

中國網友們懷疑，鋼管口徑和整體造型與火箭相似，不排除是中東地區武裝分子用來打造「土製火箭彈」的原料。

▲中國網友聲稱，中東客戶訂製大量的「護欄」。（圖／翻攝自YouTube）

自媒體《新聞看點》日前收到爆料，指出哈瑪斯所使用的小型導彈和無人機約9成來自中國產製，而中國是以生活用品作為掩護，將武器偷偷運送給哈瑪斯，儘管目前仍無法得知哈瑪斯所大量發射的火箭彈是否來自中國，但早在十幾年前的以巴戰場上，就曾發現哈瑪斯所使用的火箭彈上印有簡體中文「山東萊陽鋼管廠」字樣的「土製火箭彈」。

另外，還有中國網友貼出浙江省某工廠在趕製防彈背心的照片，聲稱是來自以色列緊急下訂的訂單，因為以色列集結30多萬大軍，準備針對加薩走廊發動地面戰，也因此防彈心需求量大增，買方甚至要求「越快越好」；而該工廠也同樣收到來自俄羅斯、烏克蘭、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、伊朗、阿富汗，甚至還有北韓（朝鮮）的訂單。

中國網友們認為，儘管如今緊張的中東局勢仍存在不少未知數，但中國儼然成為國際地緣政治上少數的贏家，因為中國不管是以色列、亦或哈瑪斯，兩邊的訂單都能接。