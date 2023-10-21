　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美元現鈔快被民眾換光　阿根廷銀行「緊急包機」載5億美元應急

▲▼阿根廷通貨膨脹問題嚴重，銀行預期美元兌換供不應求，4成民眾生活在貧困中。（圖／路透）

▲阿根廷通貨膨脹問題嚴重，銀行預期美元兌換供不應求，4成民眾生活在貧困中。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

南美洲國家阿根廷10月將進行總統大選，不過最近卻面臨嚴重的通貨膨脹，使當地民眾習慣使用美元儲蓄、使用美元買房，預計22日第一輪投票結束後會有更多人拋售阿根廷披索。對此，當地銀行預期美元需求將急遽攀升，緊急包下7至8架私人飛機，從美國調回5億美元（約新台幣156億元）現金應急。

根據《彭博社》等外媒報導，阿根廷的通貨膨脹率已經超過130%，這意味著披索愈來愈不值錢，儘管鈔票上的投票不斷變化，有些新鈔上印有瀕臨絕種的野生動物，然而新版2000元披索紙鈔卻印著兩位幾乎無人認識的醫師，貨幣兌換無法解決目前阿根廷的根本問題，經濟萎靡不振，超過4成的民眾生活在貧困當中。

在最近幾周內，阿根廷中央銀行的儲備金大幅下降。也因此，披索在阿根廷被當地民眾大幅拋售，黑市匯率一度突破1000披索兌換1美元。

預期到總統大選後美元需求急遽增加，阿根廷當地銀行與金融機構Banco Macro SA、Banco de Galicia、Banco Santander Rio決定和美國銀行（Bank of America）攜手合作，從美國進口總額達5億美元的現鈔。

知情人士透露，原本這些美元現鈔以貨機運輸的方式送往阿根廷，豈料阿根廷的稅務機關卻臨時在10日下令關閉主要國際機場貨運站長達72小時，期間導致7至8架載著5億美元現鈔的私人包機被迫停留在阿根廷布宜諾斯艾利斯機場3天，所幸阿根廷當局在24小時後解除禁令，因此禁令並未對銀行匯兌造成干擾。

目前美國銀行拒絕《彭博社》的置評請求。

ET快訊
快訊／板橋2男遭砍「1命危1重傷」！　嫌犯逃亡中
震撼！李善均爆「跟黃荷娜同夥染毒」　席上還有韓瑞熙
國道1死3命危22傷！新竹科技廠員工旅遊　包車南下劍湖山遇劫
台幣變日幣！大阪機票單程623元「750人瘋搶」　樂桃航空全
快訊／陳漢典奪金鐘哭了　蔡康永首發聲！　
4月大男嬰拋飛車外亡！圓滾大眼惹人疼　阿嬤淚崩：他都不哭鬧
快訊／國3重大車禍　遊覽車12歲男童當場死亡！
國3嚴重車禍1死2傷！　媽媽傷重開刀...不知兒死訊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈瑪斯大老遭兒背刺！長子「投靠以色列」臥底10年　次子痛揭醜聞

客人吃飽「碗盤這樣疊」方便收桌　一票餐飲業怒了：更糟糕

「趕走哈瑪斯後」加薩怎麼辦？　彭博：美以官員討論建立臨時政府

以軍出動秘密武器！加薩邊境驚現「恐怖泰迪熊」　可摧毀一切障礙

難道只有美國才能射衛星？北韓官員不滿獨遭制裁　痛批美韓雙重標準

以色列「3階段作戰計畫」曝光！　誓言一步步殲滅哈瑪斯

哈瑪斯釋放2名人質！拜登與獲釋美國母女通話　感謝卡達斡旋

中國網友自嗨「發大財」！加薩衝突以色列訂購防彈背心　陸廠賺翻

以色列放話「哈瑪斯2領袖」是首要捉拿目標！　大魔王身分曝光

日本要求Google地圖移除「釣魚台」台灣稱呼　主張稱尖閣諸島

HOOK爆「資遣員工疑鬧翻」IG退追！　她親上火線回應...前員工：各說各話

蕭敬騰.Summer登記結婚！　一句「好所在」..他甜回：妳帶我來的♥

陳亞蘭誇吳宗憲「很紅很有錢」　笑喊劉品言嫁他：搞不好有3億XD

許汶而「從歐洲游到非洲」　6hr抵達成台灣女子第一人

曾國城「奪第六座金鐘獎！」　紅毯預言成真：同組的Sorry

賀！陳漢典終得獎哽咽謝「蔡康永.小S」　媽媽在台下...Lulu上台爆哭

KID抱木木上紅毯「哭哭超萌der」　吳宗憲喊話柯佳嬿：生個小坤達

《來吧！營業中》奪益智及實境節目獎　製作人淚謝《玩很大》「給我能量做節目」

媽見兒帶狗回家養氣炸怒罵　她2周後態度轉變：小baby

Sandy帶鹿希派走紅毯「來擋煞？」　揪弟笑喊：沒得獎去夜店

哈瑪斯大老遭兒背刺！長子「投靠以色列」臥底10年　次子痛揭醜聞

客人吃飽「碗盤這樣疊」方便收桌　一票餐飲業怒了：更糟糕

「趕走哈瑪斯後」加薩怎麼辦？　彭博：美以官員討論建立臨時政府

以軍出動秘密武器！加薩邊境驚現「恐怖泰迪熊」　可摧毀一切障礙

難道只有美國才能射衛星？北韓官員不滿獨遭制裁　痛批美韓雙重標準

以色列「3階段作戰計畫」曝光！　誓言一步步殲滅哈瑪斯

哈瑪斯釋放2名人質！拜登與獲釋美國母女通話　感謝卡達斡旋

中國網友自嗨「發大財」！加薩衝突以色列訂購防彈背心　陸廠賺翻

以色列放話「哈瑪斯2領袖」是首要捉拿目標！　大魔王身分曝光

日本要求Google地圖移除「釣魚台」台灣稱呼　主張稱尖閣諸島

竹科廠員工包遊覽車旅遊遇劫！車齡11年　駕駛無酒駕紀錄

被韓國瑜稱「流汗的男孩子」　侯友宜認同：每天努力工作流血流汗

陳以信贈台南鄉親免費防蚊貼片　王定宇贈送過期捕蚊藥

人夫偷吃學生妹情人節拍婚紗　她辯「濟公指點真愛」判賠百萬

快訊／板橋2男遭砍「1命危1重傷」　嫌犯逃亡中

快訊／高雄醉男當街發酒瘋！　亂揮「西瓜刀+鐵鏟」作勢砍人

非洲迦納女遇警盤查...沒有身分證　她滯台34年全靠「做這件事」　

讓金鐘提早12分鐘結束！陳亞蘭是「20年來第一人」　罕見零超時被讚爆

中信盃黑豹旗／雄女敲首安創歷史時刻　教練：沒想到這麼精彩

台大擬設「國際政經學院」　最快2025年開辦碩士學位學程

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

國際熱門新聞

火星大地震　科學家訝異震源

全球詐騙損失破兆美元　3國被騙最慘

伴侶亂聊外遇　義大利總理宣布分手

2名遭哈瑪斯綁架美國公民獲釋　以色列證實

以色列放話：哈瑪斯2領袖是首要捉拿目標！

拜登要求國會撥款1060億　協助以烏

開家中監視器！女子見驚人一幕嚇「老公變了」

拜登：24至48小時內　首批車隊可能通關送援至加薩

美眾院議長投票喬登連輸3輪

女遊客穿比基尼上街頭！掀衣露雪乳蜜桃臀

北韓駭客為美公司工作　匯數百萬美元發展導彈

債券殖利率攀升和以巴衝突　美股收黑286點

臉書買iPhone「被騙1萬7」　高三妹輕生亡

美元現鈔快換光　阿根廷銀行包機載現鈔應急

更多熱門

相關新聞

解救加薩危機　埃及將辦和平峰會

解救加薩危機　埃及將辦和平峰會

自從巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯突襲以色列後，引發中東緊張局勢升溫，面臨以色列國防軍在加薩走廊前兵臨城下，人道救援問題的困難點瞬間服上檯面。為此，埃及表示計畫將於21日舉辦和平峰會，邀請多個中東國家出席，討論提供人道救援的重要性。

白宮犯致命錯誤！拜登部隊合照沒打馬洩身份

白宮犯致命錯誤！拜登部隊合照沒打馬洩身份

日本的報恩！以色列撤僑「載19名韓國人」

日本的報恩！以色列撤僑「載19名韓國人」

吃20次霸王餐！他每次付錢都「心臟病發」

吃20次霸王餐！他每次付錢都「心臟病發」

哈瑪斯、真主黨挖地道　外觀「和北韓激似」

哈瑪斯、真主黨挖地道　外觀「和北韓激似」

關鍵字：

國際焦點阿根廷通貨膨脹美元

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲不再參加金鐘：跟江蕙一樣

快訊／國3遊覽車與自小客碰撞　4人無心跳

即／國道3車追撞　2月大嬰拋出車外

即／軍備局演習誤擊賞鯨船！國防部回應了

她參加前任婚宴被塞紅包　後悔哭了

劉品言設備突出包！陳亞蘭機智神救援

即／樂桃航空標錯價「台幣變日幣」機票只要623元

金鐘獎／《玩很大》沒拿獎…吳宗憲「真實反應全被拍」

遭吳宗憲暗酸 曾國城高EQ回應了

金鐘獎／炎亞綸突現身大螢幕！

高雄晚間凶殺案！女遭刺搶救無效亡

金鐘58節目類／完整得獎名單

快訊／國道車禍3命危！遊覽車內12歲童當場死亡

火星大地震　科學家訝異震源

狂接廣告「路上也看到她」　鄉民讚：不意外

更多

最夯影音

更多
HOOK爆「資遣員工疑鬧翻」IG退追！　她親上火線回應...前員工：各說各話

HOOK爆「資遣員工疑鬧翻」IG退追！　她親上火線回應...前員工：各說各話
蕭敬騰.Summer登記結婚！　一句「好所在」..他甜回：妳帶我來的♥

蕭敬騰.Summer登記結婚！　一句「好所在」..他甜回：妳帶我來的♥

陳亞蘭誇吳宗憲「很紅很有錢」　笑喊劉品言嫁他：搞不好有3億XD

陳亞蘭誇吳宗憲「很紅很有錢」　笑喊劉品言嫁他：搞不好有3億XD

許汶而「從歐洲游到非洲」　6hr抵達成台灣女子第一人

許汶而「從歐洲游到非洲」　6hr抵達成台灣女子第一人

曾國城「奪第六座金鐘獎！」　紅毯預言成真：同組的Sorry

曾國城「奪第六座金鐘獎！」　紅毯預言成真：同組的Sorry

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》國民姑姑王薇君來了!

《豈有此呂》國民姑姑王薇君來了!

國民姑姑王薇君幫太魯閣號亡者找回頭蓋骨 氣官員只會說「感同身受」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面