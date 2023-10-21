美元現鈔快被民眾換光　阿根廷銀行「緊急包機」載5億美元應急

▲阿根廷通貨膨脹問題嚴重，銀行預期美元兌換供不應求，4成民眾生活在貧困中。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

南美洲國家阿根廷10月將進行總統大選，不過最近卻面臨嚴重的通貨膨脹，使當地民眾習慣使用美元儲蓄、使用美元買房，預計22日第一輪投票結束後會有更多人拋售阿根廷披索。對此，當地銀行預期美元需求將急遽攀升，緊急包下7至8架私人飛機，從美國調回5億美元（約新台幣156億元）現金應急。

根據《彭博社》等外媒報導，阿根廷的通貨膨脹率已經超過130%，這意味著披索愈來愈不值錢，儘管鈔票上的投票不斷變化，有些新鈔上印有瀕臨絕種的野生動物，然而新版2000元披索紙鈔卻印著兩位幾乎無人認識的醫師，貨幣兌換無法解決目前阿根廷的根本問題，經濟萎靡不振，超過4成的民眾生活在貧困當中。

在最近幾周內，阿根廷中央銀行的儲備金大幅下降。也因此，披索在阿根廷被當地民眾大幅拋售，黑市匯率一度突破1000披索兌換1美元。

預期到總統大選後美元需求急遽增加，阿根廷當地銀行與金融機構Banco Macro SA、Banco de Galicia、Banco Santander Rio決定和美國銀行（Bank of America）攜手合作，從美國進口總額達5億美元的現鈔。

知情人士透露，原本這些美元現鈔以貨機運輸的方式送往阿根廷，豈料阿根廷的稅務機關卻臨時在10日下令關閉主要國際機場貨運站長達72小時，期間導致7至8架載著5億美元現鈔的私人包機被迫停留在阿根廷布宜諾斯艾利斯機場3天，所幸阿根廷當局在24小時後解除禁令，因此禁令並未對銀行匯兌造成干擾。

目前美國銀行拒絕《彭博社》的置評請求。