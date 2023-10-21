拜登認為以色列應「延緩入侵」加薩　換取哈瑪斯釋放更多人質

▲以色列士兵在加薩走廊附近某集結點修理坦克。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯針對以色列發動大規模突襲、虐殺以國邊境城鎮平民並綁架人質。為此，以色列集結大軍包圍加薩走廊，坦克、戰車和部隊隨時準備投入地面作戰。美國總統拜登認為，以色列應該儘量延遲推動地面戰的時機點，以求換取哈瑪斯釋放更多人質。

根據《CNN》，拜登結束以色列出訪行程以後，周末前在美國德拉瓦州里霍伯斯比奇登上空軍一號，最新消息指出哈瑪斯釋放美國人質中的一對母女。當現場有記者提問「以色列是否應該推遲地面入侵，直到更多人質獲釋前」時，可以聽到拜登親口表示，「是」。

拜登透露，他與獲釋美國人的通話「進展順利」。

▲美國總統拜登訪問以色列。（圖／路透）

其實，美國和其他西方國家官員在接受《CNN》採訪時便表示，美國及其盟友一直以來便不斷敦促以色列，當向加薩走廊發動地面入侵時，應該要具備戰略眼光、明確訂出自己的戰略目標；同時，美國和其盟友再度警告以色列不應長期占領加薩，且還特別強調應該避免加薩平民傷亡。

某消息人士甚至透露，西方國防官員在與以色列官員同行時的私下討論當中，並未試圖勸阻以色列不要派遣地面部隊攻進加薩，尤其強調當以色列打擊哈瑪斯時應該要尋求避免長期占領加薩。

一位來自北約組織（NATO）的國防部長表示，「我們對他們（以色列）的建議並非『請別這樣做』，而是應該要想想『接下來會發生什麼』，制定出一個明確目標的戰略，並非僅限於戰術上的行動。因為我們完全尊重以色列追擊哈瑪斯的權利。這意味著無論哈瑪斯身在何方，我們都要追擊他們。」

該國防部長強調，「儘管我們希望以色列在國際人道主義的範圍內採取行動，但我們能夠理解，他們（以色列）在這裡面對的是敵人。」

另外，拜登上周接新聞雜誌節目《60分鐘》（60 Minutes）專訪時表達類似觀點，強調雖然剷除哈瑪斯等極端恐怖分子或組織是以色列的必要條件，「但哈瑪斯與來自哈瑪斯的極端分子並不代表所有巴勒斯坦人民，我認為以色列若再次占領加薩，將是一項錯誤的決定」。