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黨內反對增至25人　美眾院議長投票喬登連輸3輪

▲▼共和黨籍眾議員喬登（Jim Jordan）。（圖／路透）

▲共和黨籍眾議員喬登（Jim Jordan）。（圖／路透）

中央社

前美國總統川普盟友、共和黨籍眾議員喬登今天第3輪眾院議長投票再度失利，且黨內反對勢力不降反升，人數由22增至25。但喬登稍早強調不會放棄，會繼續選下去。

美國聯邦眾議院議長懸缺進入第18天，經過連日遊說努力，喬登（Jim Jordan）今天仍僅獲194票，比先前兩輪投票得票數都低，黨內杯葛人數更從先前22人增至25人。喬登前兩輪投票分別獲得200、199票。

共和黨與民主黨目前在眾院各占221席、212席，全員出席下，喬登至少須取得217票的過半票數才能當選。今天出席投票議員人數為429人，當選門檻為215票。

▲▼共和黨籍眾議員喬登（Jim Jordan）。（圖／路透）

代表紐澤西州的共和黨籍眾議員基恩（Tom Kean Jr.）前兩輪都票投喬登，今天改投未參選的前眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。

基恩在社群平台X（前身為Twitter）表示，過去3週以來，他的當務之急是讓國會再次動起來，為美國人民工作，「但恕我直言，喬登現在沒有、未來也不會有足夠票數當選議長一事，越來越顯而易見」。

不過，喬登稍早召開記者會，援引萊特兄弟發明飛機努力不懈的故事，展現自己選到底的決心。他表示，過去議長選舉就曾辦過多輪投票，「我們這週末的計畫就是盡快選出議長，才能幫助美國人民」。

麥卡錫今年1月遭黨內極右派杯葛，歷經4天15輪投票才如願執起議長槌。那是自1859年以來，耗費最多輪表決的眾院議長選舉。

▲▼共和黨籍眾議員喬登（Jim Jordan）。（圖／路透）

未選出新議長前，眾議院任何法案審議都被迫停擺。

這恐導致美國聯邦政府11月17日臨時撥款用罄後，再度面臨關門危機；拜登政府今天向國會請求約1060億美元（約新台幣3.4兆元）援助以色列、烏克蘭及確保邊境安全的國安緊急預算案，恐也難推動。

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