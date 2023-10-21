未來可能吃不到了！「數十億」松葉蟹離奇消失　恐是活活餓死

▲松葉蟹（snow crab）。（圖／美國國家海洋暨大氣總署NOAA）



圖文／CTWANT

根據CNN報導，未來恐怕無法再吃到松葉蟹！科學家在2021年的調查中發現，數以億計的松葉蟹在阿拉斯加周圍的白令海（Bering Sea）神秘失蹤，吸引許多學者進行了進一步的調查。過去，人們普遍認為松葉蟹（snow crab）數量下降是由於過度捕撈所致，但專家指出這解釋過於簡單，透露這些松葉蟹恐怕都是「活活餓死」的！

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的漁業生物學家科迪斯瓦爾斯基（Cody Szuwalski）表示，2021年調查時，就發現松葉蟹大量減少的現象，其顯示數據讓他「簡直不敢相信自己的眼睛！每個人都希望並祈禱這是調查中的錯誤，明年會看到更多的蟹。」但松葉蟹的持續減少，更讓阿拉斯加政府不得在2022年時首次關閉松葉蟹漁場，外界將松葉蟹數量下降歸因於過度捕撈。但斯瓦爾斯基告訴CNN，「過度捕撈」是一個技術定義，但實際上無法解釋松葉蟹急遽減少的原因。

學者直言，松葉蟹大量減少原因只有兩個：要嘛遷移，要嘛死亡。但根據斯瓦爾斯基的研究，螃蟹是不太會移動的，所以「死亡」，是唯一解，而氣溫升高和死亡率升高有顯著相關！

最新研究指出，松葉蟹屬於冷水物種，主要分布在水溫低於2攝氏度的區域，儘管牠們可以在高達12攝氏度的水域中生存，但較暖的海洋水域可能擾亂了松葉蟹的新陳代謝，大大增加了它們的熱量需求，2018年（白令海兩年海洋熱浪的第一年）的數據就顯示，當時松葉蟹的食物需求比前一年多了4倍！再加上熱浪讓其他物種也跑到松葉蟹的棲地覓食，綜合兩個因素，松葉蟹可能是「活活餓死」的。

斯瓦爾斯基說，他知道全球暖化對於松葉蟹族群有一定的影響，但他「沒想到會這麼快發生」，而隨著白令海地區海冰的快速減少，松葉蟹的族群可能會向北遷移，「我們可能不再看到牠們這麼多了。」

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