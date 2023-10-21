詐騙令全球年損失破1兆美元！　「這3個國家」被騙得最慘

▲全球因詐騙而損失的總金額大約為1.02兆美元。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

非營利組織全球反詐騙聯盟（Gasa）的董事總經理亞伯拉罕（Jorij Abraham）於18日公布2022年8月至2023年8月間，全球因詐騙而損失的總金額約為1.02兆美元，其中新加坡受害者的平均損失最多。

據《asiaone》報導，非營利組織全球反詐騙聯盟（Gasa）和資料服務供應商ScamAdviser的聯合研究，是對來自43個國家的4萬9千多人進行調查，參與者會被問及遇到的詐騙類型以及因詐騙而損失的金額等問題，然後再根據該國的人口推斷出數據。

研究發現，新加坡的詐騙受害者平均損失最多，每位受害者平均損失4,031美元（約新台幣13萬元），瑞士則位居第二，平均損失3,767美元（約新台幣12萬元），奧地利排名第三，損失為3,484美元（約新台幣11萬元）。

亞伯拉罕指出，新加坡警察部隊 (SPF) 於2月發布的數據顯示，新加坡的詐騙受害者在2022年的損失總計高達6,607億美元，高於2021年的6,32億美元。

而全球最常見的手法包括，涉及線上購物、身分盜竊和投資的詐騙，亞伯拉罕也說，詐騙者目前正在試著採用更複雜的手法來行詐，因此用來辨認詐騙的傳統方法可能不再有效。例如，網購的消費者在檢查評論區時，還會看到很多假評論；「浪漫詐騙」通常會避免露臉，但現在可以使用深偽技術行詐。

對此，亞伯拉罕則表示，雖然民眾提高意識是好事，但在基礎設施層面上，政府還須要採取更多措施來保護消費者，例如阻止詐騙網站。

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