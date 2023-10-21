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「知道X和我有一腿嗎」伴侶鏡頭外聊外遇　義大利總理宣布分手！

▲▼義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）宣布與伴侶、也是她女兒的父親強布魯諾分手。（圖／路透）

▲義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（圖／路透）

中央社

義大利總理梅洛尼20日宣布與伴侶、也是她女兒的父親強布魯諾分手。他近日被錄到談話低俗，而且似乎承認外遇。

法新社報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）在社群媒體發文說，「我和強布魯諾（Andrea Giambruno）維持了將近10年的關係就此結束」。她並表示，兩人「各走各的路已有一陣子了」。

▲▼義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）宣布與伴侶、也是她女兒的父親強布魯諾（Andrea Giambruno）分手。（圖／路透）

▲強布魯諾（Andrea Giambruno）。（圖／路透）

電視台記者兼主持人強布魯諾在義大利電視第四台（Rete 4）談話性節目「當天日記」（Diario del Giorno）的場邊，被拍到公然對女同事做出性暗示和性別歧視言論的片段。

相關內容可以聽到他對同樣在鏡頭外的一名女士說：「親愛的，妳好嗎？妳知道X（姑隱其名）和我有一腿嗎？Mediaset（媒體集團電視公司）所有的人都知道，現在妳也知道了。」

另一家電視台17日和19日播出上述漏網鏡頭顯示，強布魯諾當時說：「不過我們正在找第3個人來三人行，或四人行也可以。想不想為我們的多人組合效力？」

46歲的梅洛尼將於本週末就職滿一週年，她領導右翼政府強烈捍衛傳統家庭價值。

▼義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與伴侶強布魯諾育有一女，但未結婚。（圖／路透）

▲▼義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）宣布與伴侶、也是她女兒的父親強布魯諾分手。（圖／路透）

強布魯諾失言風波一籮筐，梅洛尼8月也曾被迫力挺伴侶。他當時遭控責怪性侵受害人。

42歲的強布魯諾當時就輪姦議題高談闊論說：「如果你避免喝醉，避免失去理智，也許你也能避免陷入某些問題而遇到色狼。」

梅洛尼20日在發文中也對強布魯諾「付出的璀璨年華、我們共度的艱難時刻，更為帶給我生命中最重要的女兒吉妮弗拉（Ginevra）」表達感謝之意。

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