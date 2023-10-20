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國際火線／鐵穹為何變廢鐵？以色列遇襲，陰謀論滿天飛

▲▼哈瑪斯成員手持武器。（圖／路透社）

▲ 手持重裝武器的哈瑪斯成員。（圖／路透社）

記者朱錦華／特稿

自從巴勒斯坦的哈瑪斯(Hamas)武裝分子於10月7日突襲以色列(至少造成1200名人死亡）， 引發後者報復性的大規模反擊後，已經讓加薩地區淪為人間煉獄。

這場近50年來最嚴重的以、巴衝突，其導源有多種說法，當中更爆出不少匪夷所思的陰謀論和謠言。儘管俗語說「謠言止於智者」，然而，世上真正的智者又有幾人？於是，各種謠言還是沒完沒了的滿天飛。

在眾人諸多的疑問之中，最聚焦的一個是：一向被認為是虎膽妙算的以色列情報機構「摩薩德」，這次為什麼會徹底失靈，對敵人籌劃已久的大規模突襲竟然完全沒有覺察？而號稱「封神」(封殺之神)的防空攔截系統「鐵穹」，為什麼會讓哈嗎斯的5000枚火箭彈勢如破竹，使「鐵穹」淪為廢鐵？

▲▼當火箭從加薩走廊向以色列發射時，鐵穹反導彈系統發射了一枚攔截導彈。（圖／路透）

以色列的護國神盾：鐵穹反導彈系統。（圖／路透）

有評論者指出，由於長期以來佔盡上風，以色列軍方和情報機構「螺絲鬆了」，於是放鬆了警愓，同時也低估了對方的謀畫能力。《紐約時報》曾刊文指出，以色列長期監看或監聽哈瑪斯的電子通訊。然而他們忽略了：哈瑪斯這次很可能是使用了非常原始的通訊方式(例如不用電腦、無線電和手機），改用手寫或口頭方式傳遞消息，因此成功躲過以色列的監控。

另一方面，哈瑪斯成功使用瞞天過海之計，在電子通訊上故意說一些有的沒的、芝麻綠豆的小事，讓以色列誤以為眼前仍是「歲月靜好，現世安穩」的世界。再者，以色列習慣上極度依賴在邊境圍牆和鐵絲網上裝設的監控設備。但這些設備是很容易被破壞(例如把電源切斷)。哈瑪斯一旦發動大規模破壞，以色列勢必措手不及。

▲▼哈瑪斯訓練年僅10至14歲的巴勒斯坦男孩持槍上場作戰。（圖／南方第一救難隊）

哈瑪斯訓練年僅10至14歲的巴勒斯坦男孩持槍上場作戰。（圖／南方第一救難隊）

上述屬於理性的分析。然而，外界流傳著一個驚悚的陰謀論：這是以色列總理納坦雅胡使用苦肉計造成的後果！它的說法是：以色列高層知情卻不預警，是故意讓哈瑪斯大開殺戒，然後以此為藉口向加薩發動地面戰，讓哈瑪斯從此在地球上消失！

埃及一名情報官員接受「美聯社」訪問時說：埃及曾經數次向以色列通報，哈瑪斯正在謀劃一件「驚天大事」，卻被以色列高層故意忽略。因此有陰謀論者認為，這是納坦雅塔胡搞的鬼！

「老納」為何要這樣做？眾所周知，之前「老納」因為卯起來推動所謂「司法改革」，意在為自己的貪腐和其他罪行脫罪。此舉引發國內極大反彈，從今年初起就不斷爆發一場又一場的大規模示威，人數往往超過數十萬，連軍人、情報人員都跑出來抗議。

▲▼納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣誓就任以色列總理。（圖／路透）

以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

6月27日當天，超過300名預備役軍人公開表示，如果「老納」一意孤行搞司改，他們將拒絕在開戰時服役。另有上百名退役的將領和情報機構高層指揮官，都簽署了反對司法改革的抗議書。

但是，哈瑪斯發動這次血腥攻擊後，納坦雅胡轉危為安，哈瑪斯成為眾矢之的，再也沒有人理會「老納」的貪腐和司法改革問題。未來哈瑪斯若在地面戰中被一舉蕩平，「老納」說不定還會變身成為民族英雄。

這類陰謀論之前也出現過。二戰時日本「偷襲珍珠港」之役，日後諸多證據都指出當時的美國總統羅斯福事前已得悉日本偷襲計畫，他卻繼續「裝睡」，目的是利用這個震撼性的結果來刺激不願美國參戰的國會議員和人民，讓他們同意美國向日本及納粹德國宣戰。

納坦雅胡是否使用了這種詭計？目前不曉得，未來歷史或許會給我們答案。

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