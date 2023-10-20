開家中監視器！她見驚人一幕嚇「老公變了」　網笑：恭喜有女友了

▲女子的老公偷偷穿上老婆的洋裝，甚至還在鏡子前，擺出各種俏皮的姿勢。（圖／TikTok monthira122）

圖文／CTWANT

泰國一名女子日前查看家中的監視器時，見到了驚人的畫面，只見女子的老公竟偷偷穿上她的洋裝，甚至還在鏡子前，擺出各種俏皮的姿勢，讓她哭笑不得的直呼「我最愛的老公變了」。

女子近日在TikTok發布了一段影片，並在影片中寫到「當工作壓力很大時，只要看到老公獨自在家的秘密，就會立即消除工作壓力。」影片中，只見女子的丈夫正在摺衣服，當看到老婆的粉色洋裝時，竟靈光一閃，決定要偷偷試穿。

好不容易穿進去後，男子還跑到鏡子前，擺出各種俏皮的姿勢，像是拉起裙擺、頻頻轉圈等，也不斷全身上下的打量自己，看起來非常陶醉，完全沒想到這一切會被老婆看到。

▲男子看起來非常陶醉。（圖／TikTok monthira122）

影片在網路上發布後，觀看次數很快就突破了百萬，還有數千則有趣的評論，網友紛紛留言「秘密已經洩露了，哈哈」、「發現真實的自己」、「我認為我的妻子很漂亮，我也想變漂亮」、「恭喜你，你有女朋友了」、「我一個人在家，想試穿很久了」、「我的魔鏡，告訴我吧，世界上最美麗的人是誰？是我！」

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