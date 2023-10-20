　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

開家中監視器！她見驚人一幕嚇「老公變了」　網笑：恭喜有女友了

女子的老公竟偷偷穿上老婆的裙子，甚至還在鏡子前，擺出各種俏皮的姿勢。（圖／TikTok　monthira122）

▲女子的老公偷偷穿上老婆的洋裝，甚至還在鏡子前，擺出各種俏皮的姿勢。（圖／TikTok　monthira122）

圖文／CTWANT

泰國一名女子日前查看家中的監視器時，見到了驚人的畫面，只見女子的老公竟偷偷穿上她的洋裝，甚至還在鏡子前，擺出各種俏皮的姿勢，讓她哭笑不得的直呼「我最愛的老公變了」。

女子近日在TikTok發布了一段影片，並在影片中寫到「當工作壓力很大時，只要看到老公獨自在家的秘密，就會立即消除工作壓力。」影片中，只見女子的丈夫正在摺衣服，當看到老婆的粉色洋裝時，竟靈光一閃，決定要偷偷試穿。

好不容易穿進去後，男子還跑到鏡子前，擺出各種俏皮的姿勢，像是拉起裙擺、頻頻轉圈等，也不斷全身上下的打量自己，看起來非常陶醉，完全沒想到這一切會被老婆看到。

男子看起來非常陶醉。（圖／TikTok　monthira122）

▲男子看起來非常陶醉。（圖／TikTok　monthira122）

影片在網路上發布後，觀看次數很快就突破了百萬，還有數千則有趣的評論，網友紛紛留言「秘密已經洩露了，哈哈」、「發現真實的自己」、「我認為我的妻子很漂亮，我也想變漂亮」、「恭喜你，你有女朋友了」、「我一個人在家，想試穿很久了」、「我的魔鏡，告訴我吧，世界上最美麗的人是誰？是我！」

延伸閱讀
兒沉迷賭博欠債　7旬婦賣房露宿社區長椅「每月給2萬退休金」：怕他沒錢花
台塑大遷徙1／工廠包夾、周邊只有小吃店　新總部5000人用餐「這樣解決」
竟沒人識破？！男子偽裝假人模特兒站數小時　趁商場閉店後爽遊蕩搜刮珠寶

ET快訊
金鐘／《來吧！營業中》獲益智及實境節目獎
快訊／3縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
金鐘／曾國城《一字千金》獲益智實境節目主持人獎
金鐘／評審團「驚見158萬YTR」！上週才評走鐘獎　本名曝光
金鐘／「頒獎人中門大開」穿超辣是誰？PTT一看：原來是她
金鐘／典禮罕見「主持大字躺地開場」！她喘喊：要看地板舞嗎
金鐘／「網友說台灣電視沒救了」熊仔RAP改詞嗨翻全場
米其林餐廳遲到5分鐘「沒收7600訂金」！消保官說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最狂薪水小偷！北韓駭客為美國公司工作　匯數百萬美元發展導彈

開家中監視器！她見驚人一幕嚇「老公變了」　網笑：恭喜有女友了

交往1年當爸「孩子不像他」！　養兒2年偷驗DNA才知被綠心碎

飛行途中駕駛艙飄出「不明惡臭」　英航2機師戴氧氣罩急降落

哈瑪斯企圖「三方戰線」吞噬領土　以色列軍方警告：威脅升級

普丁視察俄軍攻烏指揮部　聽取參謀總長匯報戰況

以色列軍方突擊約旦河西岸！　證實「哈瑪斯發言人」遭逮捕

20歲女喝茫熟睡遭「性侵到清醒」苦求停下　睜眼驚見色狼是朋友爸

加薩醫院空襲！花旗女員工IG喊「難怪希特勒想除掉猶太人」被炒了

男買彩券讓「店員隨便選一張」　刮出好多個零傻眼：中3億元大獎

陽明球經神似富邦「慈妹」　美到導播狂給畫面成嬌點

李多慧被抓喝隊友的水！　比手勢拜託別說出去＞＜＂

蕭敬騰.Summer登記結婚！　一句「好所在」..他甜回：妳帶我來的♥

20歲男大生撞違規豪車亡　父母認屍...悲痛踏入相驗室

楊祐寧老婆「邊宮縮邊開會」　生二寶「痛到哭.冷到發抖」好偉大

志祺挨酸「整形變跩.膚淺」千字文道歉　曝花費非200萬..嘆：現在不會開心了

懷孕33周...寶寶突沒心跳　她抱女兒10分鐘悲痛道別

Jessi宣布戒菸「想生小孩」　大談凍卵..劉在錫尬喊：我要回家XD

印度乳牛連續7年進同間店　每天下午報到成當地特色

理工男拿三角板夾娃娃　窗外仔細測量巧奪維尼

最狂薪水小偷！北韓駭客為美國公司工作　匯數百萬美元發展導彈

開家中監視器！她見驚人一幕嚇「老公變了」　網笑：恭喜有女友了

交往1年當爸「孩子不像他」！　養兒2年偷驗DNA才知被綠心碎

飛行途中駕駛艙飄出「不明惡臭」　英航2機師戴氧氣罩急降落

哈瑪斯企圖「三方戰線」吞噬領土　以色列軍方警告：威脅升級

普丁視察俄軍攻烏指揮部　聽取參謀總長匯報戰況

以色列軍方突擊約旦河西岸！　證實「哈瑪斯發言人」遭逮捕

20歲女喝茫熟睡遭「性侵到清醒」苦求停下　睜眼驚見色狼是朋友爸

加薩醫院空襲！花旗女員工IG喊「難怪希特勒想除掉猶太人」被炒了

男買彩券讓「店員隨便選一張」　刮出好多個零傻眼：中3億元大獎

金鐘獎／設備突出包！劉品言講半天「全被消音」　陳亞蘭機智神救援

不斷更新／金鐘58節目類即時得獎名單！　《來吧！營業中》曾國城奪益智及實境節目獎

金鐘獎／剛抽中「得金鐘籤」曾國城真拿獎了！一上台就說：不好意思SORRY

高國麟8局敲致勝安　富邦2比1險勝統一

台塑5千人搬到內湖第1天「公車塞爆」　下班排隊人潮超驚人

金鐘時尚／綜藝三王一后衣品超高　胡瓜清瘦、吳宗憲回春10歲　

快訊／3縣市大雨特報！東北季風「雨勢強襲」　最新警戒區域曝

金鐘獎／玖壹壹「歡迎光臨實境秀」舞台誠意滿分！網讚：現場好穩

金鐘獎／「個人意見」金鐘FB告假！　留言點名「她」：這套有趣

台灣產業魅力東京直送　日本台灣形象展11月最高規格展出

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

火星大地震　科學家訝異震源

臉書買iPhone「被騙1萬7」　高三妹輕生亡

女遊客穿比基尼上街頭！掀衣露雪乳蜜桃臀

伊朗警告　以駐美大使館貼圖：來啊

埃及約旦為何拒收巴勒斯坦難民？

日本的報恩！以色列撤僑「載19名韓國人」

便宜又沒罪惡感　Airbnb成偷情男女首選

貓狗排泄物沖馬桶　獸醫揭恐怖後果

男完全不動「櫥窗扮假人」　等賣場打烊狂偷

哈瑪斯女高層亡　以色列轟加薩數百設施

少女遭灌醉　男友竟協助閨蜜男友性侵

恨者無懼：以色列死敵哈馬斯的崛起

海中「男抱女上下晃動」　童戲水目睹18禁

冤獄男剛拿到2640萬賠償金　遭警射殺

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

買彩券中頭獎800萬！男大生曝「錢花光了」只買2物

三重廟會飄仙氣！女刑警撞臉韓瑜掀暴動

火星大地震　科學家訝異震源

女星離婚4年認愛八點檔男神！　「謝謝這個世界有你存在」

曾國城副業慘賠千萬！　遭廠商追討貨款鼻酸

快訊／南韓爆出毒品調查「男星就是李善均」　公司：誠實接受調查

iPhone隱藏功能曝！眾人直呼超方便

3星座「玻璃心一碰就碎」　網見第1名抖爆：林黛玉轉世

素顏才能搭車？地鐵站：卸妝才能入內

LINE新增「小鉛筆」功能！　提醒用戶聊天室有草稿訊息

網瘋傳《寄生上流》李善均疑是L姓染毒男星

馬拉灣「多男拍不雅片」：一群色色的人出遊

7寶媽炫「獸醫老公幫接生」　衛生局出手了

蕭敬騰岳父是「74歲大咖戲骨」！堅替愛女簽證書全場哭了

與王品同天生日用餐免費！

更多

最夯影音

更多
陽明球經神似富邦「慈妹」　美到導播狂給畫面成嬌點

陽明球經神似富邦「慈妹」　美到導播狂給畫面成嬌點
李多慧被抓喝隊友的水！　比手勢拜託別說出去＞＜＂

李多慧被抓喝隊友的水！　比手勢拜託別說出去＞＜＂

蕭敬騰.Summer登記結婚！　一句「好所在」..他甜回：妳帶我來的♥

蕭敬騰.Summer登記結婚！　一句「好所在」..他甜回：妳帶我來的♥

20歲男大生撞違規豪車亡　父母認屍...悲痛踏入相驗室

20歲男大生撞違規豪車亡　父母認屍...悲痛踏入相驗室

楊祐寧老婆「邊宮縮邊開會」　生二寶「痛到哭.冷到發抖」好偉大

楊祐寧老婆「邊宮縮邊開會」　生二寶「痛到哭.冷到發抖」好偉大

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》國民姑姑王薇君來了!

《豈有此呂》國民姑姑王薇君來了!

國民姑姑王薇君幫太魯閣號亡者找回頭蓋骨 氣官員只會說「感同身受」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面