飛行途中駕駛艙飄出「不明惡臭」　英航2機師戴氧氣罩急降落

▲英國航空一架班機在飛行期間，駕駛艙突然傳出惡臭味。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國航空（British Airways）近日一架從紐卡斯爾（Newcastle）起飛的班機，在飛行途中，駕駛艙突然傳出惡臭味，導致正副機長雙雙感到不適。於是當下立即連絡地面救護人員待命，並緊急迫降到希思羅機場（Heathrow airport），所幸最後並無人員傷亡，2人也被立即送往醫檢查。

綜合《太陽報》、《每日郵報》等報導，英國航空19日一架從紐卡斯爾起飛的班機，在飛行途中，駕駛艙突然傳出惡臭味。而這讓正副機長感到相當不適，立刻戴上氧氣罩，並聯絡地面救護人員待命。

後來2人緊急將飛機迫降到希思羅機場，所幸過程中並無人員傷亡。事後正副機長在接受完救護人員的評估後，因為擔心是吸入有毒物質，因此被送往醫院進行進一步的檢查。

事後，有消息人士表示，「這起事故是一件非常令人震驚的事，因為2名飛行員同時感到不適，假如2人同時昏倒，後果不堪設想。」英國航空則說，「乘客和員工的安全仍然是最優先考慮的事項，此類事件均遵循標準程序。」

事實上，英國航空過去就曾遭到指控，航班不斷出現發生類似的「有毒臭氣事件」截至2019年累積了291起類似事件。不過英國航空卻一再否認此事，試圖淡化事情嚴重性，因此遭到工會撻伐。

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