交往1年當爸「孩子不像他」！　養兒2年偷驗DNA才知被綠心碎

▲ 男子做親子鑑定，發現2歲兒子並非自己親生。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名男子和女友僅交往1年就生下兒子，但兒子的頭髮、眼睛顏色都和他不同，2年後偷偷驗DNA才發現孩子非他親生，令他感到心碎，但他為避免破壞家庭，並不打算馬上向女友攤牌。不過許多網友勸他，為了孩子的未來著想，最好還是說出真相。

根據《鏡報》，這名30歲人父在社群平台發文分享，他和女友在一起3年，是女友第一個認真交往的對象，過去的對象都只是玩玩，兩人目前育有一個2歲兒子。

他提到，女友在他們交往初期就懷孕，令他感到奇怪，雖然女友堅稱孩子是他的，但兒子一點都不像他，「我是棕髮綠眼，兒子是金髮藍眼」，雖然他和女友都有金髮藍眼的親戚，他仍不免心生懷疑。

最後他瞞著女友做了親子鑑定，才發現自己不是孩子的生父，「我很傷心，但我決定不向任何人說出這件事，因為這不會改變太多。我還是孩子的爸，從他出生到現在，我一直都在」，他的收入足夠養活一家3口，不必擔心養育小孩的費用。

男子坦言，他也不清楚女友是有意騙他，還是真心以為孩子是他親生，「她甚至可能不知道孩子的生父是誰，所以我覺得提出這件事只會引起麻煩。」

這則貼文在網路上引發關注，數百名網友留言為他加油，其中許多人勸他向女友攤牌，「說真的，你應該把真相告訴女友，不是因為你想分手或不想要孩子，而是因為潛在的健康和遺傳問題，而且孩子未來很可能發現真相，愈早做好準備愈好」、「她可能也在懷疑，或是因內疚所苦。如果你正面突破這個問題，並提醒她DNA並不重要，因為你愛他們，也許可以減輕她的負擔」。

不過也有人持反對意見，「就讓她愧疚吧。她做了一件很卑鄙的事，未經你的同意就將別人的孩子加諸於你身上。你願意當他的爸爸並不重要，但她的做法不道德，她應該自己處理這種罪惡感。」

男子對此則在文內補充，「感謝大家的建議。我想我一直在否定這件事，對這段關係也反思了很多。為了可能的健康風險之類的，我確實計畫等兒子夠大再告訴他。如果他想嘗試尋找生父，他可以自己決定。」