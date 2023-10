哈瑪斯企圖「三方戰線」吞噬領土　以色列軍方警告：威脅升級

▲巴勒斯坦民眾在約旦河西岸與以軍爆發衝突。(圖/路透,下同。)



記者吳美依/綜合報導

以色列國防軍(IDF)發言人康里克斯(Jonathan Conricus)向路透社表示,哈瑪斯試圖「用二或三線戰爭吞噬以色列」,不只7日在南部邊境的攻擊,還包括北部的黎巴嫩邊境、西邊的約旦河西岸,「威脅升級了。」

以色列7日遭哈瑪斯攻擊後,開始報復空襲加薩走廊,不久後,又開始在北部與伊朗支持的黎巴嫩真主黨(Hezbollah)發生衝突。背腹受敵之際,以色列軍警占領的約旦河西岸也出現暴力激增,迄今已有數十人喪生,讓外界擔憂出現第三戰線。

康里克斯提出「多戰線夾擊」的警告,但強調以色列國防軍處於高度戒備狀態,準備好應對西岸哈瑪斯份子在內的攻擊。以色列國家安全局(Shin Bet)前官員阿克曼(Lior Akerman)則說,早在哈瑪斯戰爭之前,對於約旦河西岸騷亂的擔憂就存在了,哈瑪斯多年來一直試圖「盡其所能活化西岸的恐怖份子。」

分析人士則指出,以色列對於約旦河西岸的一大擔憂,是巴勒斯坦人的「孤狼式」攻擊。

This map provided by Getty shows Israel and the two Palestinian territories – the Gaza Strip to the West and the West Bank in the East. https://t.co/iE5RbUmEZI pic.twitter.com/1DrSYtNwpc