哈瑪斯企圖「三方戰線」吞噬領土　以色列軍方警告：威脅升級

▲巴勒斯坦民眾在約旦河西岸與以軍爆發衝突。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）發言人康里克斯（Jonathan Conricus）向路透社表示，哈瑪斯試圖「用二或三線戰爭吞噬以色列」，不只7日在南部邊境的攻擊，還包括北部的黎巴嫩邊境、西邊的約旦河西岸，「威脅升級了。」

以色列7日遭哈瑪斯攻擊後，開始報復空襲加薩走廊，不久後，又開始在北部與伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）發生衝突。背腹受敵之際，以色列軍警占領的約旦河西岸也出現暴力激增，迄今已有數十人喪生，讓外界擔憂出現第三戰線。

康里克斯提出「多戰線夾擊」的警告，但強調以色列國防軍處於高度戒備狀態，準備好應對西岸哈瑪斯份子在內的攻擊。以色列國家安全局（Shin Bet）前官員阿克曼（Lior Akerman）則說，早在哈瑪斯戰爭之前，對於約旦河西岸騷亂的擔憂就存在了，哈瑪斯多年來一直試圖「盡其所能活化西岸的恐怖份子。」

分析人士則指出，以色列對於約旦河西岸的一大擔憂，是巴勒斯坦人的「孤狼式」攻擊。

This map provided by Getty shows Israel and the two Palestinian territories – the Gaza Strip to the West and the West Bank in the East. https://t.co/iE5RbUmEZI pic.twitter.com/1DrSYtNwpc — CBS News (@CBSNews) October 13, 2023

當今的巴勒斯坦可被粗略分成2塊地區，第一塊是與約旦接壤的約旦河西岸，由國際承認的巴勒斯坦自治政府（PA）統治，政黨法塔赫（Fatah）相對溫和。第二塊則是與埃及接壤、7日爆發衝突的加薩走廊，被國際視為恐怖份子的哈瑪斯掌控。法塔赫、哈瑪斯對於以色列的立場有所差異，被視為政治對手。

路透社指出，巴勒斯坦自治政府所在的西岸城市雷馬拉（Ramallah），出現越來越強烈的武裝抵抗意願，包括罕見的挺哈瑪斯示威。不過，民眾依然意見分歧，難民營裡的絕望年輕人更有意願戰鬥，雷馬拉的商人與高官則認為，可能在暴力循環中蒙受損失。

▲7日以來，約旦河西岸的暴力衝突導致逾80名巴勒斯坦人喪生、900多人遭以色列逮捕。

巴勒斯坦官員及以色列分析人士認為，在約旦河西岸，許多因素都在點燃緊張局勢，但也同時反過來限制其範圍。例如以色列軍警在近期衝突中逮捕數百名巴勒斯坦人，且以色列與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）達成安全協議，因此儘管阿巴斯譴責對加薩的攻擊，其安全部隊卻也鎮壓示威，法塔赫更沒有公開呼籲進行武裝抵抗。

巴勒斯坦政治分析師馬斯里（Hani al-Masri）認為，巴勒斯坦統治當局希望保持和平，擔心數千人遊行很快就會變成上萬人示威，因為當地官員在財政統治上表現良好，依賴以色列安排獲得報酬。但是，若阿巴斯失去權力或者生病，局勢恐怕就會惡化。