最狂薪水小偷！北韓駭客為美國公司工作　匯數百萬美元發展導彈

▲北韓派遣中、俄兩國的技術人員以遠距辦公為美國公司工作，將數百萬美元薪資匯回北韓。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

沒有比北韓（朝鮮）更狂的薪水小偷了！北韓為了積極發展核武與彈道飛彈，不斷以非法手段籌措資金、透過網路駭客竊取機密技術。美國聯邦調查局（FBI）發現，數千名與美國公司簽約的資訊科技（IT）人員，其實是北韓政府的派遣員工，他們藉由遠距上班的方式，將數百萬美元薪水秘密匯入北韓。

根據《美聯社》，美國聯邦調查局和司法部於當地時間18日表示，數千名與美國公司簽約的IT技術人員多年來將數百萬美元的薪資匯往北韓，使得資金被平壤當局用於發展核武與彈道飛彈計畫，這些IT技術人員為北韓政府的派遣簽約員工，這些自由工作者多半在密蘇里州聖路易斯和其他地方的美國公司，以遠距辦公的形式，使自己虛假的身份不會被揭穿。

法律文件稱，北韓政府派遣數千名技術純熟的IT技術人員，這些人主要居住在中國或俄羅斯，其目的是為了欺騙美國和其他地方的企業雇用他們作為遠距辦公的員工。

FBI聖路易斯辦公室特別探員葛林伯格（Jay Greenberg）透露，這些工作人員使用了各種技術，包括付錢讓美國人同意他們使用家裡的無線網路連接，使其看起來像是在美國工作。他警告，「任何雇用自由工作者的公司，『很有可能』雇用了參與北韓計畫的人。」

FBI發言人蕾貝卡•吳（Rebecca Wu）表示，「我們可以直言，已經有數以千計的北韓IT技術人員參與其中。」

美國FBI表示，他們已經扣押150萬美元、17個網域名稱，作為調查的一部份，目前調查仍在進行中。FBI透露，其實這種詐騙手段非常普遍，因此各公司都得在人事招聘和審核上更加提高警覺，包括要求面試者至少透過視訊出現。

美國司法部指出，這些遠端工作的IT技術人員每年為北韓研發彈道飛彈的計畫提供數百萬美元的薪資，且在某些情況下北韓技術人員還會滲透到電腦網路中，從雇用他們的公司竊取訊息。

據悉，美國國務院、財政部、FBI曾於去年5月聯合發出警告，表示北韓人試圖透過「冒充其他國家的國民」的手段獲取就業機會，尤其北韓最高領導人金正恩上台後在近年來更加注重「訊息技術相關科目」的教育與培訓。