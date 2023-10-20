男買彩券讓「店員隨便選一張」　刮出好多個零傻眼：中3億元大獎

▲男讓店員隨便給他一張彩券，意外中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子在維塞利亞(Visalia)當地一間加油站加油，在商店購物時他要求店員「隨便幫他選一張彩券」，沒想到事後發現該彩券中了美元一千萬元大獎（約台幣3億多元），把他嚇了一大跳，幸運成為千萬富翁。

幸運男子布倫特(Brent Young)領獎時和加州樂透官員表示，他是在維塞利亞的Prince Food & Gas購物時，因為不知道該買哪張彩券，所以就讓店員隨便幫他選一張，「我當時的態度就是，隨便選一張就行了，我不在乎」。

A man won $10 million after he asked a clerk to help him pick out a scratch-off lottery ticket at a gas station in Visalia. https://t.co/TJjhfuZ3XI — ABC7 News (@abc7newsbayarea) October 20, 2023

店員幫布倫特選了一張California 200X刮刮樂，他買了以後立即把彩券刮開，結果被中獎金額嚇到，「我看到好多個零，心想，『不可能，這種事情怎麼會發生在我這種人身上』，太瘋狂了，店員本來有可能選別張給我，但他偏偏就選中了這張」。

布倫特表示，其實當天他本來想去另外一間加油站，可是那家剛好沒開，「這一切就像是冥冥之中自有定數一樣，因為我沒有想法，所以讓店員隨便挑，如果我常去的加油站有開的話，這一切就都不會發生」。

布倫特選擇一次性領取獎金，最後獲得美元580萬元（約台幣1億多元）獎金，幫忙開出大獎的Prince Food & Gas商店老闆也因此獲得美元5萬元（約台幣161萬元）獎金。