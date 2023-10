男買彩券讓「店員隨便選一張」　刮出好多個零傻眼：中3億元大獎

▲男讓店員隨便給他一張彩券,意外中大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國加州一名男子在維塞利亞(Visalia)當地一間加油站加油,在商店購物時他要求店員「隨便幫他選一張彩券」,沒想到事後發現該彩券中了美元一千萬元大獎(約台幣3億多元),把他嚇了一大跳,幸運成為千萬富翁。

幸運男子布倫特(Brent Young)領獎時和加州樂透官員表示,他是在維塞利亞的Prince Food & Gas購物時,因為不知道該買哪張彩券,所以就讓店員隨便幫他選一張,「我當時的態度就是,隨便選一張就行了,我不在乎」。

A man won $10 million after he asked a clerk to help him pick out a scratch-off lottery ticket at a gas station in Visalia. https://t.co/TJjhfuZ3XI