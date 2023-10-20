以色列軍方突擊約旦河西岸！　證實「哈瑪斯發言人」遭逮捕

▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的發言人約瑟夫（Hassan Yousef）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列當局20日證實，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的發言人約瑟夫（Hassan Yousef）在約旦河西岸被拘捕；據了解，以色列這次的突擊行動逮捕了60多名哈瑪斯成員。

根據CNN報導，以色列國家安全局（Shin Bet）20日證實，哈瑪斯發言人約瑟夫19日在以色列對約旦河西岸（West Bank）的突襲行動中，因「涉嫌代表哈瑪斯的行動」而被逮捕。

巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners Society）指出，以色列國家安全局與以色列國防軍（IDF）18日至19日在約旦河西岸展開大規模反恐行動，徹夜逮捕了63名哈瑪斯成員，而約瑟夫是在中部城市貝圖尼亞（Beitunia）的住家中被捕。

身為哈瑪斯創立者之一的約瑟夫曾多次被以色列軍方逮捕，在以色列被關押了24年，其罪名包含煽動、未經允許進入耶路撒冷和作為哈瑪斯成員。

時常在國際媒體露面的約瑟夫本周接受加拿大媒體訪問時表示，如果以色列同意24小時停火，允許國際援助進入加薩，哈瑪斯就準備釋放大約200名人質。

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