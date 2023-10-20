加薩醫院空襲！花旗女員工IG喊「難怪希特勒想除掉猶太人」被炒了

▲ 胡賽諾娃刪文後也刪除IG、LinkedIn等帳號，但截圖仍在社群平台瘋傳。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加薩北部一家醫院17日遭空襲轟炸，造成數百平民傷亡，起初被歸咎於以色列。花旗銀行一名25歲女員工在Instagram轉發相關文章，還寫下「難怪希特勒想除掉猶太人」的反猶太言論，被截圖轉傳後在社群媒體上引發強烈批評，現已被花旗解雇。

綜合《每日郵報》等外媒，加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭到攻擊後，25歲私人女銀行家胡賽諾娃（Nozima Husainova）在IG限時動態轉發一則貼文，這則文章指責以色列改口否認空襲，「加薩醫院被炸後，以色列人開始邀功，聲稱這麼做是為了殺死裡頭的恐怖份子，而他們成功做到了」，但「顯示平民傷亡的影片曝光後，他們就刪除貼文，說是巴勒斯坦人自己炸的」。

除了轉發貼文以外，胡賽諾娃還親自寫下，「難怪希特勒想除掉他們」，再配上一個笑臉符號。儘管她很快就刪文並關閉IG和其他社群帳號，非營利監督機構StopAntisemitism於18日在X（原稱推特）公開這則動態和她的IG個人檔案截圖，顯示她有逾4500名粉絲。

貼文曝光後引發眾怒，網友紛紛揚言抵制花旗，指責該公司容忍員工的反猶太主義，「花旗對多樣性、公平與包容的承諾包括納粹嗎」、「這不該被包容，公司需要解雇她」、「我該去哪裡投訴你們的員工胡賽諾娃讚揚希特勒滅絕猶太人」。

眼看輿論愈演愈烈，花旗19日證實，胡賽諾娃已經因IG上的發言被開除。一名發言人表示，「我們已經解雇在社群媒體上發表令人反感的反猶太言論者。我們譴責反猶太主義及所有仇恨言論，花旗銀行絕不容忍這種行為。」