停車場糾紛！大叔「怒甩6巴掌」挨告　判罰3.3萬元

▲大叔怒甩6巴掌畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名女子日前和友人開車外出用餐時，在停車場遭一名華裔男子質疑，他們故意用車頭燈照射其眼睛，就在女子的男友因爭論不休而準備報警時，華裔男子竟直接猛甩他巴掌，還掌摑了另外一名正用手機拍照的友人，導致兩人臉部紅腫，連手機都摔壞。後來華裔男子遭警方逮捕後認罪，被判罰4500令吉（約台幣3.3萬元）。

根據《東方日報》報導，馬來西亞鄭姓女子18日在臉書po文表示，她與男友、朋友們一起到吉隆坡北部文良港（Setapak）用餐，沒想到一行人才剛停好車，就有一名華裔男子狂閃他們閃光燈，還不停按喇叭，「我的朋友就好聲好氣很有禮貌地下車關心他，結果這個哥一下車，就馬上罵我們，講我們特地開遠光燈射痛他的眼睛，還指責我們的車燈是已經改裝過的白燈。」

鄭姓女子表示，當天他們從八打靈再也出發去當地的路上，因為有下雨所以男友才開著近燈，「重點是那時文良港天氣是大白天，而且太陽還很亮的那種；而且我男友的車燈明明是黃燈，而不是改裝過的白燈，我們還很有禮貌地解釋說我們沒有開遠光燈，你可以過來看下。」

沒想到華裔男子走過來就是直接給男友一巴掌，這時男友就直接準備報警，華裔男子又趁著男友打電話時又打了一巴掌，「他還大聲喊著只要看到我男友一次就打一次。」後來男子甚至轉身毆打女友的朋友，導致對方2台手機被摔壞。

鄭姓女子立刻帶著男友與朋友去驗傷，之後就前往警局報案，「這個大叔就是看我們是學生樣好欺負，他一共打了我男友和我們的朋友6個巴掌。」

警方接獲報案後也找到這名涉案的54歲王姓男子，他的律師向法院供稱，他是家中經濟支柱，需要養一名孩子，且本身患有心臟病、高血壓和糖尿病，需要定時服藥來維持病情，因此希望法院減輕刑罰。

最後這名王姓男子因違反《刑事法典》3條罪狀，被罰款4500令吉，若無法繳付罰款則需以監禁代替。